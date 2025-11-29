Menú
Editorial de Llamas. Sánchez no es presidente, sino el líder de una banda

Manuel Llamas repasa los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez tras el encarcelamiento de José Luis Ábalos y Koldo García

