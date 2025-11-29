La prisión de Valdemoro (Madrid III) volvió a ser escenario este pasado miércoles de un episodio de extrema violencia que ha encendido todas las alarmas entre los funcionarios. Un interno "muy violento" apuñaló de madrugada a su compañero de celda en el módulo 9, uno de los más conflictivos del centro. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la agresión tuvo "intención de matar". Y lo más grave de todo: se produjo en un contexto de masificación, falta de personal y carencia de medios sanitarios que el sindicato lleva meses denunciando.

Una celda convertida en escenario de intento de asesinato

El ataque se produjo sin previo aviso. El agresor, al parecer bajo los efectos de sustancias tóxicas y medicación, se abalanzó sobre su compañero y le propinó varias puñaladas y golpes. Cuando el funcionario de servicio y el jefe de guardia llegaron a la celda, la escena era dantesca: el suelo cubierto de sangre y el recluso herido prácticamente agonizando. Solo la intervención rápida de varios funcionarios evitó un desenlace fatal. Lograron reducir al atacante y arrebatarle el arma con la que estaba apuñalando a su compañero. El herido tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital. CSIF denuncia que, "una vez más", el centro estaba sin médico en ese momento, algo que consideran una negligencia estructural.

Masificación y violencia creciente

El sindicato lleva meses alertando de que el módulo 9 —y otros considerados de alta conflictividad— están masificados, lo que agrava la tensión diaria entre internos y dificulta la labor de los funcionarios. A ello se suma, aseguran, un "abandono" por parte de la dirección del centro.

"Los internos cada vez son más violentos y se sienten impunes porque saben que no hay consecuencias disciplinarias", denuncia la organización sindical.

Al parecer, el agresor es un recluso reincidente en actos violentos, tanto contra otros internos como contra funcionarios. Pese a su historial, seguía compartiendo celda en un módulo saturado.

Sin médicos en Madrid III: un riesgo ya denunciado

La ausencia de personal médico en el momento del ataque es otro de los puntos críticos señalados por CSIF. Consideran inaceptable que uno de los mayores centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid funcione durante largos periodos sin asistencia sanitaria inmediata. Madrid III ya ha sido señalado repetidamente por el sindicato y por medios especializados por esta carencia. "No puede ser que una prisión de esta envergadura dependa del azar para atender una emergencia vital", lamentan.

CSIF exige refuerzos y cambios estructurales

En definitiva, y ante este nuevo episodio, CSIF-Prisiones Valdemoro vuelve a reclamar medidas urgentes. Entre ellas, el refuerzo de la seguridad y del personal, más medios materiales y formación, recursos sanitarios permanentes, reconocimiento efectivo de la condición de agente de la autoridad para los funcionarios, y una equiparación salarial justa.

"No hablamos solo de mejorar las condiciones laborales", señala un portavoz del sindicato. "Hablamos de evitar tragedias, de garantizar la seguridad de trabajadores e internos y de frenar una espiral de violencia alimentada por la masificación y la falta de disciplina". Y es que el problema va más allá de un incidente. Los antecedentes hablan por sí solos, y el deterioro progresivo de la convivencia en Valdemoro es una evidencia de un sistema tensionado hasta el límite. La agresión del módulo 9 certifica que la violencia crece al ritmo del abandono institucional.