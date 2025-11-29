Leire Díez se sincera al fiscal Stampa: "No soy la más lista de mi clase"

Libertad Digital publica un audio de la conversación telefónica que mantuvieron la fontanera del PSOE, Leire Díez y el fiscal Ignacio Stampa, tras reunirse el pasado mes de mayo. En dicho encuentro, los miembros de la cloacas socialista intentaron sobornar al propio Stampa.

En esta conversación telefónica, Díez intenta convencer a Stampa para que vuelva a la Fiscalía Anticorrupción, de donde fue apartado por Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Según desliza en la conversación Díez, Delgado lo habría apartado para evitar que siguiese investigando el caso Villarejo, al que estaría vinculado la pareja de la entonces fiscal general, Baltasar Garzón. Ahora, las cloacas del PSOE prtendían que Stampa volviese al caso para que investigase la supuesta vinculación de José Manuel Villarejo con el PP.

En este contexto, Díez intenta convencerlo asegurando que conoce el caso de primera mano y que Stampa estaba haciendo un buen trabajo como fiscal Anticorrupción: "Me he dado cuenta de dónde estaban los intereses de unos y de otros y aquí está la magia del asunto (...) si cualquiera se hubiera leído los papeles se habría dado cuenta de lo que nos hemos dado cuenta tú y yo; porque yo no soy la más lista de mi clase tampoco".

En este punto, la exmilitante socialista hace un alegato de la democracia y el Estado de Derecho, "esas cosas de las que hablamos siempre". Todo ello después de asegurar a Stampa que le ayudaría a volver a Anticorrupción si él quisiera, un puesto que está mejor remunerado que su posición actual en la Fiscalía Provincial de Madrid.

De hecho, ante la negativa de Stampa –que le asegura que se encuentra en "un muy buen momento vital y profesional" en su desempeño actual— comentando que han pasado cinco años desde que dejó Anticorrupción y que no le hace especial ilusión volver bajo el mandato de Álvaro García Ortiz y sin su compañero, Díez le espeta que podría hacerle más favores, o lo que ella interpreta que son favores a Stampa. "Escúchame, tranquilidad, habrá más cosas que cambien, tranquilidad, tranquilidad...", asevera Díez.

En este contexto, Stampa pregunta si su entonces "jefe", es decir, García Ortiz sabe algo del ofrecimiento que Díez le está haciendo. La respuesta denota el mando que Díez decía tener de la situación: "Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo va a saber tal que mañana, o el lunes, o el martes, lo va a saber en breve, no te preocupes" (sic). Además, Díez le asegura que García Ortiz "va a saber lo que tiene que hacer" porque el hasta esta semana fiscal general "viene de la costilla de...", según se entiende por la conversación, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

"Yo tengo claro que si le ordenáis alguna cosa, la hará, vamos…", le responde Stampa antes de escuchar la sentencia de Díez: "Pues eso, pues ya está".

