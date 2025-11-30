La declaración del comandante Villalba en el caso cloacas: Leire Díez quería "atacar" a la Guardia Civil

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración como testigo del comandante Rubén Villalba en el marco del caso de las cloacas del PSOE ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, el pasado 5 de noviembre.

Durante su declaración, detalla las dos reuniones que mantuvo con la fontanera del PSOE Leire Díez en las que esta le trasladó que "los de arriba" tenían conocimiento de estos encuentros. Según Villalba, Leire Díez quería "atacar" a la Guardia Civil

Villalba comenzó su intervención señalando que "Leire pidió con insistencia" poder reunirse con él. Finalmente, tras consultar con su abogado, tomó la decisión de reunirse con ella para ver "qué es lo que nos cuenta y con qué intencionalidad va". Este fue su primer encuentro, de unas 3 horas de duración, según declaró el testigo, en la que él reconoce que se mostró "ambiguo" y "dejando la puerta abierta a un posible segundo encuentro".

"En la primera reunión, las tres horas y media aproximadamente, ella en todo momento habla de las diferentes operaciones de hidrocarburos que lleva a cabo la Guardia Civil", explicó Villalba que además añadió que no conocía estas operaciones. El guardia civil explicó que, según Leire, se habló de estas operaciones porque "decía que de la operación Delorme, la operación de las mascarillas, pues que ahí no había nada donde rascar". También Leire Díez decía, según el testimonio del guardia civil, que "en todas estas operaciones de hidrocarburos estaba detrás la compañía Repsol".

Villalba detallaba que su argumento era que Repsol "atacaba a toda la competencia de otras compañías distribuidoras de hidrocarburos, como era la de Hafesa, y todo ello Repsol lo hacía en connivencia con la UCO y concretamente del teniente coronel Balas y que por ello iba a ser nombrado en un futuro próximo Jefe de la Seguridad Corporativa de todo Repsol". La intención de Díez era la de "atacar" a la Guardia Civil y que Villalba fuese un "actor activo" que le pudiera proporcionar información de una serie de oficiales.

Días posteriores a este encuentro Leire volvió a insistir en reunirse con él, y esta segunda reunión tuvo lugar el 26 de marzo de este año. En esta segunda reunión, Leire Díez introdujo "nuevas figuras" como al fiscal anticorrupción José Grinda y al teniente coronel Basilio, este último porque entre otras cosas "habría fabricado pruebas falsas y habría ayudado al fiscal Grinda a destruir pruebas, desde su propio ordenador, en las dependencias de la Audiencia Nacional. Concretamente un vídeo de un abuso a menores", según explicó el guardia civil.

Además Villalba también comentó que se habló de muchos temas y que Leire Díez le pidió información sobre el ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. "En ningún momento mi intención era pasarle información", puntualizó el testigo. "Lo que no voy a hacer jamás es hablar mal de mi cuerpo", añadió.

Sobre Aldama, Villalba ha puntualizado que Díez estaba "preocupada" por este asunto porque "estaba contando, estaba dando luz a demasiadas informaciones y que se estaba llegando a un punto donde nadie quería que se llegase" ni "determinada información que podría implicar a mucha gente". Díez tenía miedo de lo que había declarado Aldama y de la información que este podría contar en un futuro.

Para que pudiera aportar toda la información que Díez le solicitaba ésta le ofreció tres opciones. La primera era ponerle la Fiscalía "a mi disposición". La segunda vía que le propuso fue ponerle "a un inspector de la Policía Nacional" a su disposición. La tercera opción que le ofreció fue la de nombrarle "mano derecha" de la directora de la Guardia Civil.

"Me hacía referencia al 1"

Por otro lado, Villalba también especificaba que de las reuniones que mantuvieron los dos, según Leire Díez, tenían conocimiento "los de arriba". Además, Villalba ha señalado que muchas ocasiones Díez hacía referencia a "los de arriba, otras veces a los de arriba del Gobierno, otras veces me hacía referencia al 1 del Partido a través de su secretaría, y otras veces me hacía referencia al 1, pero al 1 del Gobierno".

Villalba, al ser preguntado durante declaración en qué pensaba cuando Leire Díez le mostraba tener tanto conocimiento, señaló que ésta le dijo que "ella decía que tenía toda la información, además, decía que tenía todas las diligencias de las operaciones de hidrocarburos, de la de Delorme…" y que no preguntase.