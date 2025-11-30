Imágenes de la manifestación de Madrid contra Sánchez
Las fotos de la manifestación en Madrid de hoy. Lleno en el Templo de Debod bajo el lema Efectivamente, mafia o democracia contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez.
La manifestación contra la "mafia" de Sánchez arrancó al son de El Padrino
El Templo de Debod una hora antes de la manifestación. La organización puso repetidamente la banda sonora de El Padrino.
Ex dirigentes de Vox en la manifestación de Madrid convocada por el PP
Los ex dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Víctor Sánchez del Real en la manifestación convocada por el PP este domingo en el Templo de Debod en Madrid
El caso Koldo muy presente en la manifestación
Una de las pancartas en la manifestación del Templo de Debod haciendo referencia a los casos de corrupción del PSOE: caso Koldo, caso hidrocarburos, caso Begoña...
Miles de manifestantes en el Templo de Debod
Miles de personas se han manifestado contra Sánchez en el Templo de Debod.
La ex alcaldesa de Madrid Ana Botella en la manifestación
Ana Botella participa en las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Cayetana Álvarez de Toledo a su llegada al Templo de Debod
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Fernando Savater en la manifestación del PP
El filósofo Fernando Savater (c) a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
López Miras en la manifestación de Madrid
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (i), en la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Manifestación contra la "mafia" de Sánchez
Dolors Monserrat y Javier Arenas participan en las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Alfonso Rueda en la concentración de Madrid
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a su llegada a la concentración.
Mañueco en la manifestación contra Sánchez
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), participa en la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por los casos de corrupción.
Alejo Vidal-Quadras en la manifestación de Madrid
El fundador de VOX Alejo Vidal-Quadras a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Aznar en la manifestación contra la "mafia" de Sánchez
El expresidente José María Aznar, quien recientemente fue entrevistado por Federico Jiménez Losantos, participa en la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Intervención de Feijoo en la manifestación de hoy
Asistentes escuchan la intervención de Alberto Núñez Feijóo en la manifestación del Templo de Debod. El presidente del PP ha proclamado que “el Gobierno ha perdido la vergüenza pero España no ha perdido la dignidad".
Ana Botella, Aznar, Ayuso, Feijoo y Rajoy en la manifestación del domingo
Ana Botella, el expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso; el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y el expresidente Marino Rajoy en la concentración de este domingo.
Lleno en la concentración contra la "mafia" de Sánchez
80.000 personas, según el PP, se han dado cita en el Templo de Debod
El Templo de Debod se quedó pequeño
Según el Partido Popular hasta 80.000 personas, se han dado cita en el Templo de Debod para protestar en la concentración contra la “mafia de Sánchez", mientras Ábalos y Koldo siguen en prisión.
Así se veía la concentración desde el escenario
El escenario desde atrás tras el final de los discursos de la manifestación contra el sanchismo.
Una de las pancartas
Un manifestante porta una pancarta en la que se puede leer: "Por traidor, infame y felón, te veremos en prisión".
Feijóo y Ayuso, juntos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el final de la concentración contra el sanchismo.
Feijóo con algunos de sus barones
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (2d); junto al presidente de la Generalidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca (i), Alfonso Fernánez Mañueco (2i), y la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga (c),
El discurso de Feijóo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras tomar la palabra para pedir elecciones y apelar a los socios del sanchismo.
Selfies con Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, posa para una foto tras su discurso en la concentración contra Sánchez.