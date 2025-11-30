Vox no está presente en la manifestación "Mafia o Democracia", convocada por el Partido Popular tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos. Santiago Abascal criticó la convocatoria y exigió al PP que "deje de engañar a la gente". Sin embargo, sí se han dejado ver en el Templo de Debod, en la Plaza de España de Madrid, dos destacados exdirigentes del partido de Abascal: el que fuera portavoz de parlamentario. Iván Espinosa de los Monteros y el exdiputado y también miembro del grupo fundador del partido, Víctor Sánchez del Real y otros exdiputados como Rubén Manso.

Tras su salida de Vox, Iván Espinosa de los Monteros fundó el think tank Atenea y ha hecho públicas sus discrepancias con la línea que sigue Vox actualmente.

Miles de personas abarrotan con banderas de España la plaza de España de Madrid, en torno al Templo de Debod. La concentración calentaba motores con la banda sonora acorde con el motivo de la protesta. La melodía de la mítica película "El Padrino" sonó en bucle para ambientar esta movilización que denuncia precisamente "la mafia" en la que se ha convertido el gobierno sanchista.