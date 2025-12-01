El alcalde de Barcelona crea una beca para escritores hispanoamericanos y el separatismo anima a "escracharlos"

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha anunciado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de la ciudad mexicana de Guadalajara la creación de una beca dotada con 80.000 euros para invitar a autores hispanoamericanos a la capital catalana en un programa denominado "Narra Barcelona". Collboni, así como el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, participan en la FIL porque Barcelona es la ciudad invitada en esta edición, a pesar de que las políticas lingüísticas de los socialistas coinciden punto por punto con las separatistas en la marginación del español.

Sin embargo, el anuncio de la beca ha causado una ola de indignación entre determinados autores en catalán caracterizados en la mayoría de los casos por su vinculación con el separatismo. De nada ha servido que Collboni haya nombrado una comisionada para velar por la imposición del catalán en las actividades del Ayuntamiento o que se haya sumado al "Pacte Nacional per la Llengua", una especie de acuerdo entre administraciones, sindicatos, patronales y asociaciones catalanistas de diversa índole (Òmnium, ANC y demás clásicos del procés) cuyo objetivo es extender el catalán en detrimento del español.

Según el Ayuntamiento, "'Narra Barcelona' es una residencia internacional de escritura con la que se quiere fortalecer el vínculo histórico, cultural y lingüístico entre la ciudad y los escritores y escritoras latinoamericanos y del Caribe. El nuevo proyecto, impulsado por el Ayuntamiento con la colaboración del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y Casa Amèrica Catalunya, permitirá a un autor o autora de prestigio en el continente americano vivir durante tres meses en Barcelona para establecer un diálogo con la ciudad y producir una obra inédita inspirada en su experiencia".

La idea municipal es que Barcelona se convierta en una especie de "laboratorio narrativo". En su comunicado, el Ayuntamiento explica que "la designación de los autores y autoras participantes se realizará mediante un proceso de selección colegiado a partir de un dictamen emitido por una comisión integrada por representantes del ICUB (Instituto de Cultura de Barcelona), del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y de Casa Amèrica Catalunya que será elevado al alcalde a propuesta del concejal de Cultura e Industrias Creativas".

Los agraciados recibirán una beca de 80.000 euros que "contempla desde el desplazamiento desde el país de origen a la edición, traducción al catalán y distribución de la obra, pasando por el alojamiento durante el período estipulado y el apoyo necesario para el desarrollo del proyecto literario".

Según los cálculos del gobierno municipal, 16.000 euros serán para desplazamiento, alojamiento y manutención durante tres meses. Otros 20.000 se considerarán honorarios del autor o autora y 43.000 se asignarán a "producción, traducción al catalán, distribución y comunicación".

Semejante bicoca ha provocado una airada reacción de algunos escritores en lengua catalana, canalizada en parte a través de la "Associació d'Escriptors en Llengua Catalana" (AELC), que ha emitido un comunicado en el que señala que "convocar una beca que excluye a los autores de los Países Catalanes (sic) agrava la situación actual de precariedad profesional de nuestros escritores. Además, la noticia no permite inferir qué idiomas tendrán prioridad para acceder a la beca. Cualquier convocatoria que menosprecie las lenguas indígenas de América del Sur y Mesoamérica, y obviamente el catalán, no hará sino insistir en los procesos de minorización que sufren estas lenguas".

Esta entidad censura que se trate de una medida no consensuada con ellos por lo que "insta al Ayuntamiento de Barcelona a retirarla y a dedicar íntegramente la dotación prevista a la creación en lengua catalana, una lengua que no cuenta con más instituciones que las catalanas para garantizar su fomento, difusión y continuidad".

Nacionalistas sulfurados

Personajes como Jordi Cabré, el sobrino del exalcalde Xavier Trias, se han echado las manos a la cabeza en la red social X. "Collboni ha decidido insultarnos cada semana", ha asegurado. Otro habitual de los medios públicos y subvencionados catalanes, Bernat Dedéu afirma que Collboni "copia" a Isabel Díaz Ayuso "para castellanizar más nuestra ciudad". Hay quien habla incluso de la necesidad de echar a los socialistas por ser "cómplices de un genocidio lingüístico y cultural" y quien acusa al alcalde de "ligarnos a un Estado que es la prisión y la destrucción de nuestro pueblo".

Escraches contra los becados

En esa misma línea de la "Cataluña de acogida", el periodista y exdiputado de la CUP Antonio Baños ha escrito en su cuenta de X lo siguiente: "¿Pero qué cojones? Más vividores castellanos para explicar cómo viven los indígenas que no reciben nada por hacer cultura en catalán. Más turistas, no. Boicot a la beca Dellaostia. ¡Queremos duros para el catalán, no para imperialistas castellanos! Al primero que venga, escrache".

Lo de la beca "Dellaostia" hace referencia a la heladería argentina de Barcelona que fue boicoteada por el catalanismo este pasado verano porque una de sus dependientas no entendió a la pareja de un cargo de ERC que le pidió un helado de "maduixa", fresa en catalán.