Aparece un extraño vídeo de Juan Carlos I pidiendo a los jóvenes que apoyen a Felipe VI

Tras quedar excluido de los actos públicos con los que la Corona conmemoraba los 50 años de democracia y a 48 horas de la publicación de sus polémicas memorias en España, que llevan por título Reconciliación y que vieron la luz en Francia hace un mes, se ha hecho público un vídeo del rey emérito Juan Carlos I en el que se dirige a los españoles, especialmente a los jóvenes, en el que reivindica la Transición y su papel en ella, además de pedir apoyo para su hijo Felipe VI.

Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en una circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias, con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contada por alguien que vivió la Transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este legado que yo os he podido dejar. La Monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo".

El vídeo, del que se ha hecho eco en exclusiva The Objective, ha circulado entre sus allegados, apenas dura un minuto y medio, y en el mismo don Juan Carlos aparece con una bandera de España ondeando a sus espaldas. Según han confirmado fuentes del entorno del Emérito a El Debate fue grabado a finales de octubre durante su última escala en Vitoria, donde visitó a su médico, el doctor Eduardo Anitua, antes de continuar viaje hacia Portugal.

Zarzuela ve inoportuno e innecesario el vídeo

La Casa del Rey considera que el vídeo publicado en redes sociales por Juan Carlos I reclamando el apoyo de los jóvenes a la labor del rey Felipe VI "no parece oportuno ni necesario". Así lo han trasladado fuentes de Zarzuela, que recogen Europa Press.

Esta ha sido la reacción de la Casa del Rey a la publicación del vídeo del Emérito, del que no habían sido informados de antemano. Cabe destacar que Zarzuela no comenta nada en relación a Juan Carlos I y así ha sido con la publicación en Francia de sus memorias o con la entrevista ofrecida la semana pasada a la televisión francesa.