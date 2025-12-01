El Supremo cita a los agentes que analizaron los audios de Koldo y a peritos que hicieron un contrainforme para Cerdán

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar el próximo 11 de diciembre a los guardias civiles que examinaron los audios de Koldo García. Puente también ha citado a los dos peritos que realizaron un informe pericial poniendo en duda la metodología y las conclusiones de los informes elaborados por el departamento de ingeniería digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Así lo refleja el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. En este documento el magistrado del Supremo señala que resulta conveniente citar a los dos peritos que mostraron discrepancias ante el Tribunal "a fin de aclarar, completar o precisar el resultado de sus pericias, permitiendo así valorar, aún en los términos meramente indiciarios que siempre son propios de la fase procesal en la que nos encontramos, los referidos extremos".

El informe pericial de Santos Cerdán fue presentado la semana pasada ante el Alto Tribunal y defendía que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guaria Civil a Koldo García que impulsaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados".

En este informe, los peritos que firman el documento señalan que "consideran acreditado un conjunto convergente de incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas".

De igual manera, los peritos criticaban que la calidad técnica de los audios "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor" y añade que "las comparaciones efectuadas mediante tecnología especializada (Phonexia Voice Inspector) demuestran que no existe coincidencia suficiente entre los fragmentos atribuidos a un mismo hablante, ni entre los audios que motivan la identificación policial". La conclusión que extraen de esto es que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona".

Dicho informe se conoció después de que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluyese que estos audios son auténticos. Los agentes no detectaron nada que demostrase que las grabaciones realizadas por Koldo García habían sido manipuladas.