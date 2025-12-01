Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón y una indemnización de 30.000 euros por agresión sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha pedido este lunes la apertura de juicio oral al exdirigente de Podemos y Sumar Íñigo Errejón después de que este haya sido procesado por haber cometido un presunto delito de agresión sexual. Por ello, pide tres años de prisión para Errejón y una indemnización de 30.000 euros.

La actriz denunció al expolítico por un presunto delito de agresión sexual después de que se hicieran públicas varias acusaciones por parte de mujeres a Errejón. Así, Mouliaá llevó a los tribunales a Errejón a finales de 2024 por unos hechos que habrían tenido lugar tres años antes, en 2021; cuando ambos mantuvieron un encuentro de índole sexual que, según la actriz, ella no habría consentido.

En el escrito de a usación de Mouliaá, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se pide que Errejón sea enviado a juicio oral cuanto antes por haber cometido un supuesto "delito continuado de abuso sexual del artículo 181.1 del Código Penal" (CP); por el que pide, en relación con el artículo 74 del CP, la pena de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Además, reclama al exportavoz de Sumar en el Congreso una indemnización de 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia de la agresión sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución". A su vez, pide que Errejón pague las costas, es decir, que este se haga cargo de pagar al abogado de Mouliaá y los costes que ha tenido para ella el procedimiento procesal.

Asimismo, la acusación solicita que el juez de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, abra una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, que el magistrado oficie unas diligencias por las que conozca el patrimonio de Errejón. De la misma forma, el escrito pide al Juzgado que le haga llegar el histórico penal de Errejón con el objetivo de conocer si este tendría a sus espaldas antecedentes por estos mismos hechos.

Errejón dedicó gran parte de su carrera política a la defensa de la Ley del solo sí es sí y, en general, de los postulados del feminismo amparado por Podemos. Este partido aseveró en numerosas ocasiones que no existen las denuncias falsas; algo que Errejón apoyó hasta el momento en el que recibió la denuncia por parte de Mouliaá, a la que acusó de haberle denunciado falsamente y con el objetivo de conseguir mayor visibilidad mediática.