Paco Salazar, hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y miembro de su círculo en Moncloa, fue uno de los protagonistas del convulso Comité Federal que el partido celebró el pasado mes de julio después de que estallara el escándalo en torno a Santos Cerdán. Justo cuando se filtraba que Salazar iba a formar parte de la cúpula del partido como adjunto a la Secretaría de Organización con Rebeca Torró, una información de eldiario.es dio al traste con el nombramiento. El diario publicó que Salazar había sido señalado por varias compañeras por acoso sexual. Y aunque no se hablaba de denuncias ante la Justicia, el titular arruinó un poco más el cónclave, que había celebrado justo un día antes un acto con Pedro Sánchez rodeado de mujeres.

Cinco meses más tarde, el mismo medio ha revelado una información sorprendente. Pese a que tras la noticia el partido anunció medidas y de hecho habilitó una vía para que las mujeres afectadas pudieran hacer denuncias anónimas sobre este y otros casos, las dos denuncias presentadas desde entonces en el canal interno del partido han desaparecido.

Según el diario, dos mujeres decidieron en este tiempo denunciar el comportamiento de Paco Salazar a través de una herramienta interna que garantizaba su anonimato y permitía hacer un seguimiento del caso. La primera lo hizo el 8 de julio y recibió varias notificaciones: "alta de comunicación", "cambio de estado" y "nota añadida por órgano", señalando que se estaba tramitando. Nunca fue contactada por el PSOE y cuando intentó acceder al expediente, el canal le informó de que no había denuncia alguna con el texto "no ha presentado ninguna documentación".

Idéntica situación vivió otra mujer, cuenta eldiario.es, que hizo su denuncia unos días después desde un ordenador fuera de su domicilio y que relata un ambiente de "pánico" y señalamiento en el entorno donde supuestamente se habría producido el acoso. Tampoco el partido se dirigió nunca a ella y cuando intentó entrar en el expediente, el sistema le dijo que no existía.

Tras recordar que el propio protocolo del partido especifica que en caso de denuncia las afectadas deben ser informadas en todo momento, algo que no se cumplió, el medio revela una esperpéntica explicación del PSOE para lo ocurrido. Fuentes del partido primero negaron la existencia de denuncias. Luego las admitieron al ver la documentación, pero alegaron que el caso se había cerrado porque Salazar había pedido la baja como militante, algo que ocurrió, cuenta eldiario.es, justo el día en que empezaron a preguntar por el caso. Las fuentes alegan por un lado que no tiene sentido seguir con el procedimiento porque lo máximo que se podría haber hecho con él es expulsarle, y por otro lado achacan el misterioso borrado a un error informático: "El sistema entra en 'modo ofuscación' para anonimizar los datos ante un posible hackeo y garantizar la confidencialidad de las mujeres cuando han transcurrido tres meses desde la denuncia". En cuanto al hecho de que no contactaran en todo este tiempo con las mujeres, sí admiten una "falta de diligencia".

La dejadez del PSOE con el caso llega poco después de que trascendieran las fotos de Pilar Alegría compartiendo comida con el ex alto cargo socialista y que justificó por la relación que comparten. La portavoz del Gobierno vivió un difícil momento en el día del Comité Federal, forzada a corregir sobre la marcha su defensa de Salazar en un momento en que el PSOE trataba de restaurar su maltrecha imagen feminista tras los mensajes filtrados de Koldo y Ábalos.