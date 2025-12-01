JUPOL llama a los policías a concentrarse contra Marlaska tras el último asesinato de un agente en Valencia

Justicia Policial (JUPOL), uno de los dos sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha convocado una concentración para denunciar el asesinato del agente atacado el pasado 8 de noviembre en Vinalesa. El policía, que intentó evitar un robo y fue golpeado en la cabeza con una piedra, falleció tras diecisiete días en coma. El sindicato habla de "tragedia de Estado" y exige que esta muerte no quede reducida a un dato estadístico más.

La concentración busca homenajear al agente y denunciar lo que JUPOL describe como una "escalada insoportable de violencia contra policías". Según dicen, los ataques se han convertido en una amenaza constante: emboscadas, palizas, agresiones con armas y agentes en estado crítico forman ya parte de un clima creciente de impunidad. Recuerdan que en 2024 se registraron cerca de 17.000 agresiones, una cifra que Interior no incluye en sus informes.

JUPOL sostiene que esta situación se ve agravada por la falta de respaldo institucional y un marco jurídico que deja a los agentes expuestos. Denuncia que muchos policías siguen patrullando sin chaleco antibalas individual, con equipamiento caducado y sin protección balística adecuada. A esta desprotección material se suma, afirman, una indefensión jurídica que convierte a los agentes en investigados cada vez que emplean la fuerza.

El sindicato dirige su crítica directamente al Ministerio del Interior y vuelve a exigir la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska. Acusa al ministro de permitir el deterioro del principio de autoridad y el abandono de los policías tras años de promesas incumplidas. El reciente asesinato del agente se conoce además tras unas declaraciones de un senador socialista que, según JUPOL, demostraron un desprecio absoluto hacia el riesgo real que afrontan los agentes.

JUPOL reclama un paquete urgente de medidas que incluya un agravante penal específico para agresiones a policías, endurecimiento de penas, refuerzo de plantillas y renovación inmediata del material de protección. También exige chalecos individuales obligatorios, equipamiento balístico actualizado y campañas institucionales que refuercen el principio de autoridad. "No queremos homenajes póstumos. Queremos volver vivos a casa", expresa el secretario general del sindicato, Aarón Rivero.