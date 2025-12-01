La Policía desarticula la primera célula asentada en España del grupo supremacista The Base

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres miembros de una célula de The Base, la primera estructura supremacista detectada en España. El líder del grupo, arrestado en Castellón, ha ingresado en prisión tras ser acusado de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento, adiestramiento con fines terroristas y tenencia ilícita de armas. La operación confirma la presencia activa del supremacismo violento en territorio nacional.

La investigación comenzó este año, cuando los agentes de Información detectaron a un individuo altamente radicalizado que difundía consignas supremacistas y contenido vinculado a The Base. El seguimiento permitió descubrir la existencia de una célula cohesionada, integrada por dos personas más, que vivían alineadas con los postulados terroristas de la organización y mantenían una actividad continua de preparación para la violencia extrema.

Los tres detenidos habían realizado entrenamientos tácticos utilizando técnicas paramilitares y material de combate. Según los investigadores, estaban en disposición real de cometer atentados selectivos y habían manifestado públicamente su voluntad de actuar. La célula utilizaba redes sociales para reclutar militantes, difundir contenido supremacista y ensalzar acciones violentas de otras organizaciones terroristas.

El líder de la célula mantenía contacto directo con el fundador de The Base, quien hace apenas un mes lanzó un llamamiento para consolidar las células activas en distintos países y ejecutar ataques con el objetivo de colapsar las instituciones democráticas occidentales. Este vínculo, unido al acopio de armas detectado, llevó a los agentes a activar de madrugada un dispositivo urgente para detener al cabecilla y a sus dos principales colaboradores.

En los cinco registros realizados en la provincia de Castellón se intervinieron nueve armas —dos de ellas de fuego—, munición y más de una veintena de armas blancas. Los agentes también hallaron equipamiento táctico militar de entrenamiento, propaganda supremacista, documentación aceleracionista, parafernalia neonazi y material que ensalzaba a otros grupos terroristas. Todo ello confirma el avanzado grado de radicalización del grupo desarticulado.

La operación fue dirigida por la Comisaría General de Información y contó con apoyo de la Brigada Provincial de Información de Castellón, así como de agentes de Europol en la fase de análisis. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dirige las diligencias y ha decretado el ingreso en prisión del líder. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si había contactos adicionales con redes internacionales.

The Base, fundada en 2018, opera como una red clandestina de células paramilitares cuyo objetivo declarado es instaurar una supremacía blanca mediante el terrorismo. Sus miembros se autoentrenan en campos especializados y promueven el aceleracionismo violento, convencidos de que deben iniciar una "guerra racial". La desarticulación de esta célula supone un golpe significativo contra la expansión de la organización en Europa y en España.