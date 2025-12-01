LD se infiltra en el pueblo de Paqui, mujer de Cerdán: "El cuñado tenía la casa embargada y en 24h pagó la hipoteca"

Libertad Digital se ha infiltrado en Los Corrales, municipio sevillano de menos de 4.000 habitantes en el que se encuentra la familia política del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La visita de este diario con el objetivo de hablar con los vecinos y conocer más sobre la familia de Paqui ha llevado a LD a toparse con las habladurías que circulan por el pueblo sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de los hermanos de Paqui.

Uno de los vecinos de Los Corrales explica que uno de los cuatro hermanos de la esposa de Cerdán, el mayor de los varones, se encontraba en un brete económico al no poder pagar la hipoteca. Al parecer, este debía varios meses de una deuda que no era capaz de solventar a pesar de aumentar sus horas de trabajo en el campo llegando a trabajar "de noche" y "los domingos" porque, según le decía a su jefe, "no le llegaba" y necesitaba "echar más horas". Así, a pesar de sus esfuerzos, habría llegado a tener la "casa embargada" –se entiende que no de oficio, sino que al no pagar la hipoteca, iban a embargarle la casa en unos días—; pero consiguió una gran cantidad de efectivo de un día para otro.

"El mayor estaba en el campo y no le llegaba para pagar la hipoteca porque se había metido demasiado hondo", aseguraba este vecino, que afirmaba haber coincidido con el hermano de Paqui en algunos trabajos en el campo. Según comenta este, el cuñado de Cerdán "estaba trabajando de noche, de día y no llegaba" y no fue hasta que Cerdán "subió y empezó a ser el que mandaba en la finca del PSOE" cuando tuvo mejor liquidez y pudo saldar sus deudas.

"No podía comer, no podía ni salir a tomar un café y en 24 horas te has comprado una moto grande y has pagado la hipoteca; eso tiene que venir de algún lado, que tenía la casa embargada", ha argumentado este vecino a LD. Según ha explicado, esta entrada de liquidez se habría producido unos meses antes del comienzo de la obra del Puente Centenario de Sevilla –en la que intervino Cerdán para que se adjudicase a Acciona— pero después de que la trama Koldo hubiese comenzado a cobrar mordidas ilegales.

De hecho, el vecino enmarca temporalmente la situación después de las adjudicaciones de obra pública en las que habría intervenido la trama Koldo para que Acciona también fuese la encargada de A-68 Variante Logroño entre el municipio riojano de Arrubal y Navarrete por un valor de más de 92 millones de euros. Fue posterior a esa adjudicación cuando el hermano de Paqui habría podido pagar la hipoteca y adquirir una moto.

Otros vecinos corroboraron que se había comprado la moto; si bien defendieron que este era muy trabajador y que creen que ha podido conseguir el dinero "poco a poco".

El "testaferro" y el "escondite"

En este contexto, el mismo vecino responde escueto cuando se le pregunta si es que Santos Cerdán y Paqui tienen alguna casa en Los Corrales: "No, aquí lo que tienen es el escondite". El "escondite", según este paisano de Paqui, sería el lugar donde Cerdán guarda el dinero negro que habría cobrado de la trama, que lo tendría guardado en su casa otro hermano de Paqui; aquel que ha sido señalado por haber sido contratado para la obra del Puente Centenario.

De hecho, este vecino explica que el hermano mediano de Paqui vivía en las Islas Baleares, a donde se habría trasladado de joven por motivos laborales. Allí "tenía un chalet" pagado, según dice, por Cerdán, que "es quien pone el dinero". Al divorciarse de su esposa, volvió a Los Corrales y trabajó en agricultura durante unos pocos días advirtiendo que en poco tiempo se iría a vivir a la capital autonómica. Así, no habrían pasado más de dos semanas cuando este consiguió trabajo de supervisor en la obra del Puente Centenario a cuenta de Servinabar, supuesta empresa pantalla de Cerdán.

El cuñado de Cerdán fue la única persona que trabajó presencialmente en el proyecto por parte de Servinabar; aunque, según comenta su vecino, no parecía que trabajase demasiado en la obra. Más bien, su trabajo era el de "testaferro" de Cerdán. Sobre si este hermano de Paqui gastaba mucho dinero, el vecino responde directo: "Sí, porque tenía vicios raros".