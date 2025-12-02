LD en el pueblo de la Paqui, la mujer de Santos Cerdán: "Cuando el dinero entra en tu casa, ya no quieres que se vaya"

Libertad Digital se ha infiltrado en Los Corrales, municipio sevillano de menos de 4.000 habitantes en el que se encuentra la familia política del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La visita de este diario con el objetivo de hablar con los vecinos y conocer más sobre la familia de la Paqui ha llevado a LD a toparse con las habladurías que circulan por el pueblo sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de los hermanos de Paqui.

La mayoría de los vecinos de Los Corrales parecen haber hecho un pacto de silencio para no hablar con los medios de comunicación y, en caso de hacerlo, que sea para defender a la Paqui, que –según una vecina— se fue nada más alcanzada la veintena a trabajar a Navarra, donde conoció a Santos Cerdán. Cerdán acabaría por convertirse en una de las personas más importantes del PSOE de Pedro Sánchez y ahora se encuentra repudiado por su vinculación a la trama Koldo, que habría permitido también a la familia de la Paqui tener mejor vida.

Los corraleños recuerdan que la Paqui ha acudido recientemente al pueblo para cuidar de su madre, pero que es a Cerdán al que llevan tiempo sin ver por el municipio. La última vez que se dejaron ver juntos fue durante la Semana Santa de 2025, cuando Cerdán todavía era secretario de Organización del PSOE. Posteriormente a esta visita, unos meses más tarde, Cerdán fue enviado a prisión preventiva por su vinculación a la trama Koldo.

A pesar de todas las pruebas e indicios publicados en medios de comunicación haciendo referencia a la investigación judicial que apuntan directamente al enriquecimiento ilícito del matrimonio, sus vecinos defienden la honorabilidad de la Paqui. "La Paqui es una trabajadora nata y honrada, como su familia", explica una de sus vecinas, que asegura que la conoce desde que eran adolescentes. Esta justifica el uso del dinero de Paqui Muñoz y Cerdán que le habrían entregado los "corruptores": "Es muy fácil tener dinero en la mano y cuando el dinero entra en tu casa, ya no quieres que se vaya".

Otro de los vecinos presentes en la conversación apostilla la versión de su paisana aseverando que "son una familia trabajadora". "A ella, a lo mejor, le han dicho 'toma, una tarjeta y ahí tienes para lo que te haga falta' –explica haciendo un gesto de poner dinero en la mano—", explicaba dando a entender que cualquier otro hubiera hecho lo mismo.

Otra de las vecinas corrobora la defensa de Paqui Muñoz: "A lo mejor se descubre que es una cabeza de turco". Este es el planteamiento más seguido por los vecinos de esta localidad humilde en la que ideológicamente reina la izquierda: de los once concejales que tiene Los Corrales, la mayoría absoluta cae para el PSOE con seis de ellos; mientras que la oposición recae a manos de Adelante Andalucía –formación regionalista de izquierdas que nació como una escisión de Podemos— con los otros cinco concejales.

Mayoritariamente se apunta hacia los corruptores y se justifica el uso indebido del dinero que supuestamente habría cobrado ilegalmente Cerdán; otros apuntan hacia los casos de corrupción que atañen a la derecha; y otros prefieren directamente negar las evidencias de la trama Koldo o, al menos, su vinculación con Cerdán y su esposa.

Un hermano pagó la hipoteca en 24

Cuando este diario pregunta a uno de sus vecinos por qué no quieren hablar con los medios, este responde de manera bastante gráfica: "Se cagan". "A mí me da igual y lo hablo porque también me toca un poquito", dice el vecino que más información ha ofrecido al sentirse ofendido por la vida de lujo que habrían tenido Cerdán y su vecina la Paqui a costa del erario público.

Este desvela que uno de los hermanos de la Paqui –el mayor de los varones— debía varios meses de hipoteca y que en 24 horas pagó la deuda y se compró una moto; y que el hermano mediano –el único contratado por Servinabar para la obra del Puente Centenario de Sevilla— sería el "testaferro" de Cerdán, la persona encargada de guardar el dinero negro en "el escondite". Otro de los vecinos certificaba que el hermano de la Paqui se había comprado una moto, aunque destacaba que era una persona humilde y trabajadora.