Pedro Sánchez se ha sometido este martes a dos entrevistas en Moncloa con la emisora del conde de Godó, Rac 1, y con el programa "Cafè d'idees" del circuito catalán de TVE, en la que se ha mostrado totalmente entregado a Junts per Catalunya y a su líder, Carles Puigdemont. En un sorprendente ejercicio de exhibicionismo político, Sánchez ha admitido que ha habido incumplimientos con Junts, pero los ha atribuido a que algunos asuntos como el catalán en Europa o el traspaso de las competencias en inmigración no dependen tan sólo de su voluntad.

El líder socialista ha lanzado continuamente guiños a Puigdemont y a Junts, ha asegurado que su intención es reunirse con Puigdemont y que hasta que el prófugo no pueda regresar a España no se habrá normalizado del todo la situación en Cataluña. "Nosotros esperamos que pueda volver pronto porque entendemos que la normalidad total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont pueda volver a Cataluña y ejercer en plenitud sus derechos políticos", ha explicado en el canal catalán de TVE.

Sánchez ha negado que haya hablado con el prófugo, pero se ha mostrado dispuesto a reunirse en cuanto regrese a España. Afirma que si ni siquiera ha hablado por teléfono con Puigdemont "es porque no ha habido oportunidad". En cuanto a la ruptura de relaciones con el PSOE anunciada por el líder de Junts ha señalado que "nosotros no restamos importancia a esta crisis política y a la ruptura del diálogo con Junts per Catalunya".

Elogio del pacto de Bruselas

Acto seguido ha indicado que "es importante que los telespectadores en Cataluña sean muy conscientes de que los acuerdos de Bruselas que permitieron mi investidura hace dos años gracias al apoyo también de Junts per Catalunya suponían una hoja de ruta que a mi juicio no solamente era la investidura y la legislatura sino una oportunidad histórica para poder resolver de una vez por todas un conflicto político que viene de lejos".

Sánchez ha anunciado que su intención es la de publicar las balanzas fiscales, tal como reclama Junts. "La transparencia siempre es buena en lo que tiene que ver con las relaciones económicas y fiscales de los territorios". El primer gesto para tratar de seducir a Junts se ha producido en el Consejo de Ministros, que ha aprobado un decreto para que ayuntamientos y diputaciones tengan más flexibilidad para construir vivienda, tal como ha reclamado el partido de Puigdemont. Otras peticiones, como la ley contra los multirreincidentes o la de la protección de los propietarios de vivienda ante los impagos de alquiler se llevarán a efecto en próximos consejos de ministros.