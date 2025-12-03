El 'simpa' de 100 décimos de la Lotería del Niño que investiga la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a una mujer como presunta autora de un delito de apropiación indebida tras no devolver cien décimos del Sorteo Extraordinario del Niño de 2025, cuyo valor asciende a 2.000 euros, y no haber abonado el importe correspondiente a los que había vendido.

Los hechos ocurrieron el pasado año cuando una administración de lotería de Palencia dejó en depósito cien décimos para su venta a un comercio de la localidad de Villalobón.

Finalizado el período de venta, el lotero reclamó los décimos no vendidos a la responsable del establecimiento, así como lo recaudado, pero no obtuvo respuesta.

El lotero lo denunció ante la Guardia Civil

Ante esta situación el titular de la administración de lotería denunció los hechos ante la Guardia Civil, que inició la investigación e identificó a la investigada, de 39 años y nacionalidad paraguaya, como posible responsable de un delito de apropiación indebida