El Supremo acuerda medidas cautelares para dos exdirectivos de Acciona imputados en la trama koldo

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado imponer medidas cautelares para el ex director de Construcción de Acciona para España, Justo Vicente Pelegrini, y el director de la zona norte de Acciona Construcción, Tomás Olarte. Concretamente, Puente ha acordado la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada de pasaporte, y la obligación de comparecer cada quince días para estos exdirectivos.

El auto sobre Pelegrini, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que su defensa se ha opuesto a la adopción de medidas cautelares "por considerar insuficientes los indicios de criminalidad". Mientras que la defensa de Olarte se ha opuesto a lo mismo "al considerar que no existen indicios racionales de criminalidad de ninguna naturaleza".

"Se cuenta en el procedimiento con indicios de criminalidad relativos a la posible comisión por parte del investigado de diferentes ilícitos penales que, con el provisionalísimo carácter que corresponde a este momento procesal, podrían colmar, cuando menos, la figura delictiva del cohecho (artículo 419 del Código Penal) e, incluso, la de integración en organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal).", señala el auto sobre Pelegrini. A lo que añade: "Indicios aquéllos que en nada definitivo se modifican" con las declaraciones de hoy.

Este miércoles ambos acusados han acudido al Tribunal Supremo en calidad de investigados por la supuesta adjudicación indebida de obras públicas. No obstante, el magistrado del Supremo también tenía previsto para esta mañana la declaración del director de la zona sur de Acciona, Manuel José García Alconchel, a las 12 de la mañana pero su cita con el Tribunal Supremo ha sido pospuesta porque por motivos de salud su abogada no podía acudir este miércoles.

Pellegrini llegaba al Tribunal Supremo sobre las 9:30, media hora antes de la hora señalada para su declaración, y no ha querido hacer declaraciones previas a la prensa. Pasadas las 10:45 Tomás Olarte llegaba a también a la sede el Supremo para acudir a la cita prevista para las 11:00.

Fuentes cercanas al caso han explicado que Pelegrini en su declaración ha reconocido que sí que quedaba "muy a menudo" con Antxón Alonso, con quien tenía además una relación más allá del ámbito profesional. Por otro lado tambien ha señalado que en alguna ocasión también estuvo Santos Cerdán aunquese tratarían de reuniones en el ámbito personal.

En cuanto a Olarte, este ha señalado que no conoce a Koldo García ni a Santos Cerdán pero sí a Antxón Alonso, con quien habría tratado de manera exclusivamente profesional.

De igual manera, en cuento a los pagos han defendido que todos ellos corresponden a servicios prestados y han negado el cobro de comisiones.

Informe de la UCO

El último informe de la UCO, al que tuvo acceso Libertad Digital, señalaba entre otras cosas la relación entre Justo Pellegrini y el empresario vasco Antxon Alonso, que era socio junto a Santos Cerdán de la empresa Servinabar. En concreto la UCO señaló que entre ambos existía una buena relación y que se habrían reunido en algunas ocasiones con Cerdán. Por otro lado, tanto Olarte como García Alconchel figuran, según la UCO, como firmantes en los Memorándum de Entendimiento que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar.

Además García Alconchel también aparece relacionado con la obra para el puerto de Kenitra en Marruecos. Santos Cerdán acudió a un viaje en Marruecos junto al ex ministro de Transporte José Luís Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, en el año 2019 para intervenir en este asunto.