La Audiencia Provincial de Badajoz retrasa el juicio del hermano de Sánchez hasta mayo

La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido retrasar el juicio oral a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, hasta finales de mayo y principios de junio del próximo año 2026.

David Sánchez se encuentra imputado por haberse valido de la posición que le otorgaba ser hermano del jefe del Ejecutivo para supuestamente beneficiarse de un cargo en la Diputación de Badajoz del que cobraba sin ni siquiera ir a trabajar. Unos hechos por los que también se encuentra procesado el líder de los socialistas extremeños, entonces presidente de la Diputación y ahora candidato a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

El órgano judicial había fijado la celebración de este juicio para febrero de 2026, sin embargo, en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, traspasa las fechas a los días 28 y 29 de mayo; y 1, 2, 3, y 4 de junio 2026. La Audiencia Provincial justifica esta decisión por la petición de las acusaciones populares, que hacen referencia a la "coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos".

Por ello, el hermano de Pedro Sánchez será juzgado junto a Gallardo a finales del mes de mayo y comienzos de junio. David Sánchez –conocido como David Azagra en su faceta artística— se encuentra imputado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias; por lo que podría ser condenado entre siete y diez años de inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo público y una condena de prisión de entre seis meses y dos años. A estas penas habría que sumarle la correspondiente multa económica en caso de que así lo considerase el juez.

La Fiscalía ha pedido en este caso la absolución de ambos procesados y enviados a juicio oral; algo que no es habitual en los procesos judiciales.

