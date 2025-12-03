La escandalosa declaración judicial de Ábalos antes de estallar la trama Koldo: "No tengo que defenderme de falsedades"

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración del exministro de Transportes José Luis Ábalos durante un juicio celebrado en noviembre de 2022 en un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, antes de que se destapara la trama Koldo en febrero de 2024.

Ábalos demandó a la presidenta de la asociación Gobierna-te, Cristina Seguí, por publicar una serie de tuits en X (antes Twitter) en los que hacía referencia a su vida disoluta y al supuesto desvío de dinero público a través de la Fundación Fiadelso. Ambos asuntos son investigados actualmente por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco de la trama Koldo. De hecho, Ábalos ya ha sido procesado y se encuentra en prisión provisional por riesgo de fuga.

En los últimos meses, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han presentado diversos informes en los que se aluden a presuntas irregularidades de Ábalos y Fiadelso. También han salido a la luz numerosos audios y mensajes sobre la relación de Ábalos y Koldo García con prostitutas, algunas de ellas enchufadas en empresas públicas.

El abogado de Seguí, Miguel Ángel Durán, interrogó a Ábalos durante la vista y le preguntó directamente sobre su exasesor Koldo García, el enchufe de este en Renfe o el de la esposa de Koldo, Patricia Úriz. El letrado de la demandada fue torpedeado durante todo el interrogatorio por la juez.

Abogado: Usted tiene o tuvo un escolta llamado Koldo ¿verdad?

Ábalos: No.

Abogado: ¿Cuál era la relación que usted mantenía con este señor? La relación de trabajo...

Juez: No procede, señor, no procede, es otra persona ajena al procedimiento y que no aparece, no figura en los tuits.

Abogado: Escúcheme, señoría, por favor...

Juez: Es un procedimiento del honor.

Abogado: Escúcheme un momentito.

Juez: Se admitió en la audiencia previa el interrogatorio del demandante, en este caso, porque por el letrado de la parte demandada, que no era usted, se hizo, bueno, para saber cuál era el impacto que habían tenido estos tuits, la persona, a los efectos de cuantificar, en su caso, en el supuesto de una estimación, la indemnización. Esto no es un proceso penal, aquí no vamos a buscar culpables, no vamos a buscar... Únicamente vamos a determinar si el honor o no se ha vulnerado, y en su caso, y de ser así, cuál sería la indemnización. Realmente se admitió esta prueba para ver el impacto. Creo que llevamos un buen espacio de tiempo del interrogatorio, donde el impacto, bueno, pues se valorará en su momento, pero ¿es la finalidad que tiene este interrogatorio? Porque es muy concreto el objeto del litigio.

Abogado: Muy bien, señoría. Mire, una de las cuestiones controvertidas aquí es si el señor Ábalos coloca, aprovechando su capacidad política, a personas allegadas a él en distintos puestos. Eso forma parte de este procedimiento.

Juez: No, la cuestión controvertida en este caso es si el honor del señor Ábalos se ha visto vulnerado o no por las declaraciones o los tweets de la demandada. No es una cuestión controvertida si coloca o no coloca, o nombran o no nombran. Esa no es la cuestión controvertida.

Abogado: Pero supongo que estaremos de acuerdo, señoría, en que el objeto final de todo procedimiento es esclarecer la verdad. Y la verdad que yo le quiero preguntar al señor Ábalos es si don Koldo, como él ha dicho que es asesor personal suyo, si fue nombrado o no consejero de Renfe, institución directamente vinculada con el ministerio que usted presidía.

Ábalos: No sé si estoy equivocado, pero a mí se me trasladó que yo comparecía aquí para acreditar la indemnización. Que en absoluto íbamos a entrar al contenido de estas cuestiones. Llevo una hora aquí escuchando cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero le quiero agradecer, insisto una vez más, al abogado de la defensa que me haya permitido, a mí sí, contextualizar, defender y exponer mi indignación.

Ábalos: Pero le aclararé otra cosa. He sido ministro del gobierno de España. Por lo tanto, he tenido la posibilidad de hacer muchísimos nombramientos. Eso no son enchufes, son nombramientos. He sido secretario de organización del Partido Socialista del Gobierno Español y presidente de la Comisión Federal de Listas, es decir, de las candidaturas. Con lo cual también he tenido entre mis atribuciones eso. Y eso no es un enchufismo, pero es que eso no es el motivo de la demanda.

Ábalos: Yo lo que denuncio es que usted, la demandada, me acusa de haber enchufado a mi hermana, funcionaria, desde los 80, por oposición. Que me acusa de enchufar a mi sobrino, policía nacional en ejercicio. Que me acusa de enchufar a mi exmujer, siendo policía local en servicios especiales. En fin, que me acusa de lavado de dinero, de comprar títulos. Y usted me está preguntando por atribuciones propias de mi cargo, de posibilidad de nombramientos. Pues claro que sí, ese y muchísimos más nombramientos. Todos los que hice, pero dentro de mis atribuciones.

Ábalos: Pero le insisto, yo no estoy aquí para defenderme de acusaciones falsas. Si hay alguna verdad que usted se refiere, por favor, aporte la documentación, la prueba de la falsedad que se me atribuye. No invirtamos aquí la cosa. Yo no me tengo que defender de las falsedades. No, es que me está usted acusando de falsedades que yo se las aclare.

Juez: Vale, está contestado, señor Ábalos. (...)

Abogado: ¿Es cierto también que esta persona tenía, tiene, no lo sé, una esposa que también fue colocada por usted?

Juez: No procede, letrado.

Abogado: Ah, no procede.

Juez: No, no procede.

Abogado: Pues que conste mi más enérgica protesta, señoría.

Juez: Pues consta en el acta porque se está grabando la vista. Y continúe, por favor, con el objeto del pleito porque no se van a admitir más preguntas en relación a terceros.