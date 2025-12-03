La Policía Nacional compra nueva pistola para sus agentes: la más barata y la peor valorada en el estudio técnico

La Policía Nacional va a cambiar la pistola de dotación con la que miles de agentes salen a la calle a diario para garantizar la seguridad. Con ese objetivo, inició a mediados del mes de septiembre un concurso público valorado en casi 2,5 millones de euros para la adquisición de un mínimo de 2.500 pistolas semiautomáticas 9x19mm, que deberían ir acompañadas por sus correspondientes fundas antihurto y porta cargador doble.

Al concurso se presentaron seis empresas con sus respectivos modelos, aunque tan sólo tres de ellas participaron finalmente en el mismo porque las ofertas de las otras tres no cumplían con alguno de los requisitos técnicos que había exigido la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional. Los modelos en competición final resultaron ser la HK SFP9 OR, la Glock 45 AMS MOS y la Springfield Armony Echelon 4.0 FC MS.

Un grupo de cinco funcionarios de la Policía, especialistas de la sección de Armamento y Tiro, comenzó entonces con el análisis técnico de los tres modelos de pistola en liza. La más valorada fue la HK SFP9 OR, que obtuvo una valoración media de 82,64 puntos. Ganó en 3 de las 5 características que se examinaron ("elementos de puntería y encaramiento", "ergonomía y manipulación del arma", y "funcionamiento y control del arma con guantes y sin guantes").

El segundo puesto fue para la Glock 45 AMS MOS. Consiguió una valoración media de 81 puntos, no siendo la mejor en ninguna de las características examinadas. La última posición fue para la Springfield Armony Echelon, con una valoración técnica de 79,72. Fue la mejor en "operaciones con funda y porta cargadores" y en "diseño y manipulación de seguro manual", pero tuvo una puntuación bajísima (67 puntos) en "funcionamiento y control del arma con guantes y sin guantes".

El segundo foco de análisis fueron diversas mejoras técnicas propuestas por la propia Policía Nacional. Se trataba de mejoras en las "miras de tritio", en los "cargadores de respeto de más de 18 cartuchos", la posibilidad de incluir "un cuarto cargador en el kit", "mejoras en el colimador y herramienta por cada 150 pistolas" y "kit de repuesto de piezas no fundamentales". Las tres marcas cumplían todos los puntos, salvo la HK SFP9 OR que no lo hizo en el apartado de "mejoras en el colimador y herramienta por cada 150 pistolas".

El tercer elemento, que ha resultado decisivo, ha sido la oferta económica. Ahí barrió la Springfield Armony Echelon, que se ofertaba a 328,90 euros la unidad. La Glock 45 AMS MOS se ofertaba a un término medio de 499,33 euros la unidad. Por su parte, la más valorada en el apartado técnico, la HK SFP9 OR, era también la que tenía el precio más caro, que alcanzaba los 722 euros por unidad.

Ese factor económico ha terminado siendo decisivo para que la Policía Nacional se haya decantado por la Springfield Armony Echelon 4.0 FC MS como futura arma de dotación de un número importante de agentes. La armería alavesa Lejarazu Sport se ha hecho finalmente con el contrato y facilitará un total de 6.080 unidad al cuerpo policial, que deberá ir entregando de forma progresiva.

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, ha mostrado su malestar por la decisión y ha criticado que el Ministerio del Interior "ha antepuesto una vez más los criterios económicos a las necesidades reales de los agentes al adjudicar la compra de la nueva pistola reglamentaria a la oferta más barata del proceso y, al mismo tiempo, la peor valorada por los especialistas".

"Esta adjudicación confirma una actuación irresponsable por parte del Ministerio del Interior, que ha preferido un ahorro puramente contable a la hora de elegir un arma esencial para el trabajo diario de los policías nacionales. Se ha elegido la pistola más barata, no la más adecuada. Es incomprensible que el arma con la que miles de agentes se juegan la vida quede condicionada a un criterio económico en lugar de un criterio técnico", han mantenido desde el sindicato.

JUPOL ha recordado que la renovación del armamento "es una necesidad urgente y largamente demandada", pero subraya que la rapidez "no puede justificar una adjudicación basada únicamente en el precio". El sindicato ha lamentado que Interior haya desaprovechado la oportunidad de dotar a los agentes con una herramienta moderna y de máxima fiabilidad, y ha exigido que se explique públicamente "los motivos por los que se ha ignorado el análisis técnico realizado por los especialista del propio cuerpo".