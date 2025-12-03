Un perito desmonta la acusación de Cerdán a la UCO sobre la manipulación de los audios de la trama: "Es un acto de fe"

El presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), Ángel Bahamontes, ha señalado a Libertad Digital que se trata más de "un acto de fe" que de un informe.

El ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, presentó a mediados de noviembre un informe ante el Tribunal Supremo que defendía que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Koldo García que impulsaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados".

"El informe es controvertido y cuestionado por su insuficiencia metodológica, incumplimiento mínimo de requisitos de fiabilidad científica, trazabilidad y vinculación probatoria, ausencia de acceso a evidencias primigenias, salto argumental no justificado y conclusiones no sustentadas", critica el perito en otro informe.

De igual manera, una de las principales críticas sobre el informe pericial de Santos Cerdán es que, según señala la ANTPJI, los propios autores reconocen que no han tenido acceso a los "volcados primigenios ni a los dispositivos electrónicos incautados".

"Ellos ni han visto ni han tocado dispositivos, volcados, logs, artefactos de sistemas… y aun así afirman que el material es estructuralmente inauténtico. Esto no es una prueba pericial, es un acto de fe", critica.

Por otro lado, desde esta asociación también han señalado que el informe critica la metodología ajena pero ellos tampoco son capaces de realizar el análisis que demandan en los demás. "Exigen un análisis de bajo nivel que ellos mismos no pueden hacer por falta de material, pero aun así se permiten declarar 'acreditadas' inconsistencias estructurales. No se puede reprochar al informe oficial no haber hecho lo que ustedes tampoco han hecho, y aun así pretenden que su informe tenga más valor que el original", señala Bahamontes.

Sobre la supuesta manipulación de los audios, Bahamontes critica que se confunde la falta de documentación con la prueba de manipulación. "No aportan ni un solo dato positivo de alteración: se limitan a explotar los huecos de documentación para sembrar duda, pero no prueban una manipulación concreta", critica el perito de la ANTPJI. A lo que añade: "Se necesitan indicios específicos de manipulación, no solo posibles escenarios teóricos".

Bahamontes también critica la convivencia entre expresiones contundentes en el informe con el reconocimiento de los limitados datos de los que disponen. "Parece más un escrito de parte que un informe técnico neutral", señala.

Los audios "manipulados"

La manipulación de los audios es la conclusión del informe pericial encargado por los abogados de Cerdán al que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que se los peritos señalaron que "consideran acreditado un conjunto convergente de incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas".

Otro de los argumentos que esgrimieron en el informe es que la calidad técnica de los audios "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor" y añaden que "las comparaciones efectuadas mediante tecnología especializada (Phonexia Voice Inspector) demuestran que no existe coincidencia suficiente entre los fragmentos atribuidos a un mismo hablante, ni entre los audios que motivan la identificación policial". Por lo que los peritos defendieron que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona".

Este informe se conoce después de que, como ya se publicó en Libertad Digital, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluyese que estos audios son auténticos. Los agentes no detectaron nada que demostrase que las grabaciones realizadas por Koldo García habían sido manipuladas.

Además, este lunes el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar el próximo 11 de diciembre a los guardias civiles que examinaron los audios de Koldo García y a los dos peritos que han realizado el contrainforme.

