Aldama, indignado con la "tomadura de pelo" de Ábalos y Koldo: "Yo sí que estoy colaborando con la justicia"

El empresario Víctor de Aldama está indignado con las últimas declaraciones efectuadas en los medios de comunicación por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su hijo Víctor Ábalos y su exasesor Koldo García: "Yo sí que estoy colaborando con la justicia".

En distintas entrevistas ofrecidas en los últimos días, Ábalos ha señalado la presión que ejercieron los Hidalgo, propietarios de Air Europa, sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que aprobase el rescate millonario de la compañía: "Recurrieron a quien hiciese falta". Sobre el rescate de la aerolínea, su hijo Víctor señalaba en otra entrevista a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por presionar con el rescate de la también aerolínea Plus Ultra. Por su parte, Koldo García acusaba también ante los medios a la aerolínea de los Hidalgo de ofrecer a la esposa de Sánchez una comisión de un millón de euros por sus gestiones.

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por Libertad Digital afirman que "las declaraciones de Ábalos, su hijo Víctor y Koldo García son una tomadura de pelo para el empresario. Son fuegos de artificio, una cortina de humo que no tiene ninguna consecuencia judicial. Están haciendo acusaciones sin presentar pruebas concretas, ni documentos en sede judicial. Si tienen información deben presentarla en los tribunales y declarar ante el juez".

"Están echando balones fuera y luego sin embargo guardan silencio sobre los procedimientos en los que ellos mismos están siendo investigados y procesados en el marco de la Trama Koldo. Dan entrevistas a los medios de comunicación, pero luego callan ante el juez", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Aldama está muy indignado porque él sí considera que está colaborando con la justicia, ya que cuando es citado en sede judicial declara y aporta datos que incluso le autoincriminan. El empresario sostiene que las entrevistas de Ábalos, su hijo y Koldo responden a una operación de blanqueamiento de su imagen en los medios de comunicación para desviar la atención de sus causas".

"Ábalos y Koldo tienen la llave de la investigación del PSOE por financiación ilegal que dirige en la actualidad el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. También podrían aportar muchísima información sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Sin embargo, sobre estos asuntos no dicen absolutamente nada. Lo que están haciendo es soltar una serie de amenazas y advertencias a Pedro Sánchez para buscar su protección, nada más", concluyen.

Recordamos que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acordó la semana pasada el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo". Todo ello, después de que el propio Puente acordara su procesamiento el pasado mes de noviembre.

Ábalos no se plantea "colaborar con la justicia"

Tal y como publicó este diario, el exministro de Transportes en principio no se plantea colaborar con la justicia en el marco de la trama Koldo en la que está procesado en la actualidad. El exsecretario de Organización del PSOE no considera que la instrucción del Supremo esté tan atada para condenarle de forma irremediable. No obstante, otro asunto distinto es que Ábalos revele datos que salpiquen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para vengarse.

Ábalos tampoco tiene previsto a día de hoy renunciar al escaño y dejar de ser diputado y por tanto aforado. Si renunciara al acta de diputado ya no tendría que ser investigado y juzgado en el Supremo. En los últimos meses, el exministro se sintió muy presionado por su anterior abogado José Aníbal para dejar el escaño y de momento, no se lo plantea aunque todavía tiene margen para decidirlo antes de que sea juzgado en el alto tribunal.

