La Audiencia de Madrid archiva la investigación a Francisco Martín pero avala diligencias que acorralan a Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la investigación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el marco del caso Begoña Gómez pero avala diligencias de investigación acordadas por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que acorralan a la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En un primer auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados afirman que "la querella interpuesta en representación de la Acusación Popular Unificada, por el Partido Político VOX, ha sido únicamente admitida respecto del Secretario General de la Presidencia del Gobierno, cargo ejercido por el querellado Francisco Martín Aguirre, desde que tomó posesión el 16 de julio de 2.021, habiendo cesado en el mismo el 29 de marzo de 2.023."

"Ya en nuestro rollo de apelación RPL 387/25, auto de fecha 12 de junio de 2.025, se decía respecto de la investigada Cristina Álvarez, que debía centrarse la investigación, así nos hacíamos la pregunta, "¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si el desempeño de sus funciones públicas han sido sobrepasadas, para favorecer el plan delictivo de la investigada, en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados. Ya que las funciones de su cargo como asistente, consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno". Esta debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada, contra el que se supone, hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tenga esa supuesta función de control. Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quien, debiendo limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada", añade.

"Los recurrentes casi de forma unánime se centran en la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la mujer del Presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda. Como se ha dicho, el posible delito de malversación se refiere a la supuesta desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración, de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, lo que supone una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Por el contrario no se cita en la querella, ni se proporciona el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad del citado Francisco Martín Aguirre", apunta.

"También se atribuye en la querella al anteriormente citado un posible delito de prevaricación, que habría consistido en el nombramiento de Cristina Álvarez para unas funciones en las que se iba a realizar una desviación hacía los intereses personales de la mujer del Presidente del Gobierno. Por los recurrentes se afirma que el nombramiento se realizó tres años antes de que el querellado tomara posesión del cargo y cesó en el 2.023, cuando Cristina Álvarez sigue en el desempeño del cargo. Al respecto tampoco se aportan indicios del supuesto conocimiento, pues resulta lógico pensar que Francisco Martín Aguirre tuviera conocimiento de la actividad oficial de Cristina Álvarez, pero no consta que supiera que esta estaba excediéndose de sus funciones, por indicación de Begoña Gómez", señalan los magistrados.

"Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre", concluyen.

El aval a otras diligencias de investigación

En un segundo auto, al que ha tenido acceso LD, los magistrados avalan sendas diligencias de investigación acordadas por el juez Peinado que acorralan a Begoña Gómez.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com