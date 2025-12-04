Frente común de todos los sindicatos contra Mónica García: convocan una huelga indefinida en Sanidad

El Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García ha logrado el dudoso honor de unir a todas las organizaciones gremiales en un frente común sindical. SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado a los trabajadores a secundar un paro indefinido, criticando duramente la gestión del departamento.

La movilización comenzará el próximo 27 de enero y afectará a todo el Sistema Nacional de Salud. Según han avanzado los portavoces, la protesta se repetirá cada martes "mientras sea necesario" ante la falta de voluntad para cerrar un acuerdo que no genere agravios comparativos.

Los representantes de los trabajadores denuncian las negociaciones paralelas que el equipo ministerial ha mantenido exclusivamente con el colectivo médico. Consideran inaceptable que no se busque un pacto global sin "privilegios entre colectivos profesionales".

Desde UGT Servicios Públicos advierten de que la parálisis ministerial y la ausencia de respuesta están empujando a la sanidad pública hacia un "camino sin retorno", obligándoles a tomar esta medida de presión.

"El Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales. Después de casi tres años de negociaciones, Sanidad no tiene intención de acordar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para toroso los trabajadores, sin privilegios entre colectivo profesionales", ha señalado la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell.