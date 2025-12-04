Intxaurrondo reclama a RTVE más de 250.000 euros anuales y una indemnización por "daños y perjuicios"

Silvia Intxaurrondo presentó hace unas semanas una demanda en los Juzgados de lo Social de Madrid en la que reclama a la cadena pública RTVE más de 253.000 euros. El Mundo ha tenido acceso a la demanda completa y en ella se especifica que la cantidad requerida por la presentadora asciende a 253.356,96 euros anuales. Dicho importe, según había sostenido con anterioridad Intxaurrondo, era un tope y no una obligación salarial.

Sin embargo, ahora asegura que el contrato entre su empresa Sukun Comunicación y RTVE escondía una relación laboral que se debe regir por las mismas condiciones laborales y salariales de su último contrato, cuya finalización data del 11 de septiembre de 2025. Dicho contrato tiene la consideración de fraudulento después de que una inspección de Trabajo concluyera que Silvia Intxaurrondo estaba contratada en fraude a la Seguridad Social.

Además, reclama indemnizaciones

Esto se debe a que se había hecho a través de Sukun Comunicación, sociedad mercantil que creó el 27 de julio de 2023, de la que es socia mayoritaria y administradora, junto con su marido. Igualmente, la presentadora exige "una indemnización, tanto por vulneración de los derechos fundamentales alegados, como por los daños y perjuicios de índole económica causados y que se causen durante el tiempo en que mantenga la medida empresarial".

La cadena pública se podría enfrentar a multas que oscilan entre los 30.001 y 120.005 euros. Una cantidad que se conocerá en los próximos meses, ya que el mes de mayo es la fecha en la que se celebrará el juicio.

Aunque en reiteradas ocasiones ella desmintió la información publicada en marzo de 2024 por El Mundo sobre su verdadero contrato con RTVE, a la hora de presentar la demanda, se remite a las mismas condiciones relatadas por el medio.

Variedad de contratos

Desde 2021, Silvia Intxaurrondo ha trabajado en la cadena pública a través de productoras externas o de Sukun Comunicación. En su primer contrato con Mediatso, la retribución acordada fue de 6.000 euros mensuales fijos por la codirección. A esto se añadían 500 euros por cada programa en el que interviniera como presentadora. Según recoge la demanda, fue un "contrato mercantil de colaboración" seguido de otro bajo la misma "modalidad artística" con Tesse Producciones. Esta fue la productora externa que se hizo cargo de La Hora de La 1, antes en manos de Mediatso.

Considera Intxaurrondo, como lo refleja en la demanda, que "al ser una relación ordinaria, o común, debe considerarse suscrita también desde su inicio con carácter indefinido", pese a no ser un contrato laboral. Incluso, ella considera que su "auténtica empleadora" era RTVE. Después de las protestas por permitir a productoras externas programas correspondientes a los Servicios Informativos de RTVE, Silvia Intxaurrondo, junto a su marido, constituyeron Sukun Comunicación.

El nuevo contrato firmado entre RTVE y Sukun Comunicación para seguir con el programa La Hora de La 1 contó con el mutuo acuerdo, aunque la presentadora afirma ahora que "exigió que constituyera una empresa mercantil de su propiedad que sirviera de pantalla para la contratación", encubriéndose de esta manera la relación laboral.

La cronología

El 17 de julio de 2023, coincidiendo con la entrevista de Intxaurrondo a Feijóo, RTVE abrió el expediente para contratarla. Diez días más tarde, ella crea la sociedad Sukun junto a su marido y el 16 de agosto se firma su contrato para unos 520 programas de La Hora de La 1. La duración del contrato es del 11 de septiembre de 2023 hasta el 10 de septiembre de 2025.

Las condiciones del contrato incluían para la codirección 7.887 euros mensuales + IVA – hasta un máximo de 86.757 euros al año –. En el caso de la remuneración por ser presentadora, el salario era de 700 euros + IVA por programa – el máximo era de 182.000 euros al año por los 260 programas contratados -. Además, el transporte pagado por RTVE, un beneficio con el que no contaba Marc Sala, trabajador de con la misma labor que Intxaurrondo.

A finales de 2023, el 20 de diciembre, el contrato se volvió a modificar para añadir un cobro de 1.000 euros por cada festivo trabajado. Por ello, entre abril de 2024 y marzo de 2025, ella cobró 246.065,99 euros – excluidos IVA, gastos y dietas – por los trabajos realizados a través de la empresa Sukun Comunicación.

Cambio en las condiciones

Después de la denuncia y una inspección, la Tesorería General de la Seguridad Social dio el paso para darla de alta de oficio como trabajadora por cuenta ajena "con efectos de 11 de septiembre de 2023". En esos momentos, RTVE le ofreció un contrato de artistas (RD 1435/1985) con 7.591,24 euros al mes por dirección y 3.364,04 euros semanales por presentación. Además, 300 euros por festivos durante dos años. Intxaurrondo lo rechazó al considerar que no se ajustaba a "la calificación de la relación como ordinaria o común".

Como no hubo acuerdo, el 10 de septiembre, la cadena pública le envió un burofax aplicándole las condiciones del III Convenio Colectivo, convirtiéndose en personal no fijo. Intxaurrondo contestó "no conforme". Ese mismo día recibió otra comunicación asignándole un plus de programas de 10.000 euros mensuales, repartidos entre 5.000 por dirección y 5.000 por presentación, con efectos desde el 1 de septiembre, que aceptó "a cuenta" de lo que RTVE le debía, reservándose el derecho a reclamar diferencias.

Disminución de la cantidad percibida

La presentadora reclama que, bajo esta nueva relación laboral, ya no tenía el transporte del que disponía anteriormente. Finalmente, se le asegura un salario base de 2.201,84 euros y el complemento de "plus de programas", por un total de 10.000 euros. Por ello, Intxaurrondo ha reducido su salario, tal y como refleja en la demanda, de 253.356,96 euros hasta el 31 de agosto de 2025 a 140.814 euros, desde el 1 de septiembre.

"Entiende la demandante que dichas modificaciones deben considerarse nulas", señala la demanda, por "vulneración del derecho fundamental consagrado en el art. 24.1 CE". Así, Intxaurrondo no rechaza incluirse en la aplicación del convenio colectivo, pero siempre y cuando su salario sea el que cobraba con Sukun.