La ruta gastronómica de la trama Koldo: del restaurante Jai Alai a La Tragantia pasando por La Chalana

Libertad Digital hace una ruta por la gastronomía de de la corrupción, los restaurantes que han sido el escenario de reuniones de los miembros de la trama Koldo para tratar la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, para reunirse con empresarios, o simplemente para una cena familiar pagada con la tarjeta de la empresa Servinabar, del empresario Antxon Alonso y vinculada a su vez al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En esta ruta gastronómica de la corrupción, los restaurantes madrileños Jai Alai, La Tragantia, La Chalana, Sazadón, La Paloma o el Bar Franky de Pamplona son algunos de los espacios de hostelería más emblemáticos que han ido apareciendo a lo largo de las investigaciones de la trama Koldo.

Jai Alai

Uno de los restaurantes a los que habrían acudido los presuntos participantes de la trama Koldo se trata del Jai Alai de Madrid. Aldama, en su última declaración en la Audiencia Nacional, señaló que allí se reunió con entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, en el año 2020.

Durante esta reunión, la conversación mantenida entre ambos giró en torno, entre otros temas, a la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión; y la compra de test COVID.

La Tragantia

Este local, también ubicado en Madrid, sirvió como punto de encuentro entre Koldo, Ábalos y Aldama. Como ya se ha publicado en Libertad Digital, allí se citaban en una zona discreta de la cafetería Koldo y Aldama y Koldo con Ábalos en días distintos. Además, numerosas facturas y tickets de comida en este restaurante forman parte de sumario de la trama corrupta.

La Chalana

Otro de los restaurantes madrileños que frecuentaba Ábalos y su exasesor es el de La Chalana. Este local se trata de una marisquería madrileña en la que ambos se reunían con altos cargos del Ministerio de Transporte.

En esas reuniones, como ya se publicó en Libertad Digital, Koldo se vio con el que fuera subsecretario del Ministerio de Transporte, Jesús Manuel Gómez García, y con el director general de EMFESA, Vicente Calzado.

Restaurante Sazadón

Este restaurante madrileño aparece reflejado en el último informe de la UCO por ser un local en el que se registraron 49 operaciones con un importe total de 7.470 € entre febrero de 2022 y enero de 2024 con una de las tarjetas que tenía contratadas Servinabar—y de la que la UCO sospecha que Santos Cerdán hacía uso.

En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló sobre esta tarjeta que "se han localizado pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a SANTOS o su entorno familiar".

Con esta tarjeta también se registraron pagos en otros restaurantes:

Restaurante Maquiavelo, Sevilla: 188€

Restaurante Bar La Bouganvilla, Málaga: 48€

Vermutería La Clásica, Málaga: 37€

La Paloma

Otro de los restaurantes referidos en el último informe de la UCO es el local La Paloma. En este restaurante, según los investigadores, se habrían reunido el empresario Antxon Alonso, el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Santos Cerdán.

"Existen indicios de que los tres se habrían reunido en alguna ocasión, tal y como se observa en la mensajería intercambiada los días 22 y 23 de mayo de 2017, en la que Antxón propuso a Justo cenar con Santos al día siguiente, aceptando el directivo de Acciona la invitación, y ofreciéndose a realizar la reserva", señaló la UCO.

"De acuerdo con la conversación mantenida entre ambos al día siguiente, la cena se produjo el 23 de mayo de 2017 en el restaurante La Paloma, sito en la Calle Jorge Juan nº 39 de Madrid", añade. Además, la UCO matizó que solo seis días después de este encuentro tuvo lugar la firma de un contrato de prestación de servicios entre Acciona y Servinabar.

Bar Franky

En otro informe de de la UCO aparece mencionado el hoy cerrado Bar Franky de Pamplona. La UCO señaló que a través de este local el entorno de Koldo pudo "obtener liquidez proveniente de Acciona".

Esta unidad de la Guardia Civil reveló comunicaciones que mantenía con el gestor del restaurante y su asesor "que evidencian una maniobra consistente en la emisión de facturas ficticias, por parte del Bar Franky hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante".