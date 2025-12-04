La candidata propuesta por el gobierno para asumir el cargo que ocupaba Álvaro García Ortiz, Teresa Peramato, ha señalado que la condena de su predecesor supone "una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española" que desea "sanar" bajo su dirección. De igual manera, Peramato ha aprovechado su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso para reconocer la labor de todos sus antecesores.

El 20 noviembre la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó por mayoría de sus miembros a García Ortiz por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Días más tarde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló la propuesta del Gobierno de colocar al frente de la Fiscalía a Peramato.

Peramato, al margen de reconocer la labor de sus antecesores, ha realizado una mención directa a García Ortiz. "En particular, quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía española".

No obstante, debido a la actualidad de su condena, Peramato ha señalado que no debe evitar hacer "una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

En concreto sobre este tema la nueva candidata ha precisado que "es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar -espero y deseo- bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos".

La comparecencia de este jueves de Teresa Peramato en la Comisión de Justicia no es vinculante, por lo que se plantea como un mero trámite posterior a la aprobación de idoneidad del CGPJ.

En el año 2023 en CGPJ se opuso a que García Ortiz continuase como fiscal general del Estado al considerar que no era idóneo para el cargo y siendo la primera vez que esto sucedía. Sin embargo, la opinión del CGOJ tampoco es vinculante.