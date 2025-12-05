Aragón presenta un presupuesto récord de 9.145 millones para 2026

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este viernes el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026, que asciende a 9.145 millones de euros, la cifra más alta de la historia, que deberá ser convalidado en las Cortes, para lo que ha pedido "responsabilidad" al resto de fuerzas políticas --no sólo a Vox-- para que las cuentas salgan adelante ya que lo contrario "abocaría" a unas elecciones anticipadas.

En rueda de prensa, Azcón ha destacado que este presupuesto es "eminentemente social" -con aumentos en Sanidad, Educación o Bienestar Social-, cubre "muchas de las necesidades" que tiene la Comunidad Autónoma y, sobre todo, "mira al futuro en un momento en el que Aragón transmite ilusión, transmite esperanza y podemos ser optimistas".

"Creo que el presupuesto debería aprobarse", ha defendido el presidente, apelando a la "responsabilidad" de los partidos de la oposición, a quienes ha apelado a "construir entre todos y no bloquear" en el actual momento de "optimismo" en Aragón.

Para ello, Azcón ha anunciado una ronda de contactos, que comenzará con los grupos que apoyaron las cuentas de 2024 -Vox, Aragón-Teruel Existe y PAR-, y será tras estas conversaciones cuando el Gobierno valorará si lleva el proyecto a las Cortes de Aragón.