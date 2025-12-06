Nueva pesadilla para Ábalos y Koldo: la UCO confirma que generaban las "deudas" de Acciona y Cerdán "gestionaba pagos"

José Luis Ábalos tiene ya una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años. Koldo García Izaguirre tiene otra de 19,5 años. Pero esa suma de años tan sólo corresponde a la pieza de la trama corrupta que cuenta ya con auto de procesamiento: la relativa a las mascarillas del covid, el patrimonio, dinero o logros conseguidos por ambos como pago por sus gestiones y los enchufes de amigas y prostitutas en cargos públicos. Y eso significa que otra de las grandes piezas, la de las obras públicas, sigue sin traducirse en peticiones de penas. Y lo cierto es que esa pieza puede convertirse en una nueva pesadilla para Ábalos y Koldo porque la UCO ha concluido ya que los dos generaban las "deudas" de Acciona con obras públicas y Santos Cerdán "gestionaba los pagos". Una organización perfectamente sincronizada.

La frase es literal de la UCO: "Ábalos, y por extensión Koldo, generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos Cerdán se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos". Así funcionaba ese equipo.

La UCO lo detalla: "El 18 de junio de 2018 Santos volvió a enviar a Koldo los documentos que previamente había enviado éste a Fernando Merino [de Acciona], con anotaciones en rojo acompañando a los nombres en cuestión". La UCO se refiere a las peticiones de cargos públicos para el Gobierno naciente. "Como ya fue mencionado en el referenciado informe, entre las propuestas de nombramientos cabe destacar la de Francisco Javier Herrero Lizano como Director General de Carreteras, cargo que terminó ostentando a partir del 29 de junio de 2018". Javier Herrero es una persona clave en la adjudicación de las obras públicas y está imputado.

La UCO lo confirma de la siguiente manera: "Asimismo, en la actualidad éste se encuentra investigado en las DDPP 65/2023 por su presunta participación en la adjudicación irregular de obras públicas a Acciona Construcción, entre otras".

"Al día siguiente, Santos volvió a mostrarse su preocupación por los nombramientos de cargos en el MITMA, haciendo partícipe a Koldo de la necesidad de que Ábalos hiciese caso a sus indicaciones, puesto que "si no se complica muchísimo". Traducido, que Cerdán tenía una función directora.

La UCO habla directamente de "coordinación de nombramientos entre Santos y Acciona" y señala que "este papel de intermediación entre Acciona y la Administración Pública ejercido por Santos no se habría circunscrito únicamente al nombramiento de cargos públicos, sino que también habría consistido en la canalización de fondos procedentes de la constructora a Koldo y Ábalos".

Esta información confirma "los audios incautados a Koldo sobre la percepción de presuntas contraprestaciones". Allí se señalaba que "estas conversaciones discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba: Ábalos, y por extensión Koldo, generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos", concluye la UCO.

"Este extremo se pudo deducir directamente de las conversaciones mantenidas entre Koldo y Santos que fueron grabadas por el primero. Concretamente, cabe recordar la interlocución que tuvo lugar el 2 de febrero de 2022 en la que Koldo le reclamaba a Santos ciertas cantidades adeudadas, según él, con origen en expedientes de obra pública que fueron adjudicados a Acciona Construcción", añaden los investigadores.

Y, al no llegar a un acuerdo en la cantidad concreta "que se debía a Ábalos, Koldo llegó a rebajar la misma a 150.000 €, respondiendo en diferentes ocasiones Santos que él le solicitaría a unos terceros la totalidad de lo reclamado".