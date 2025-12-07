LD visita el pueblo sevillano de la Paqui, mujer de Cerdán: así es Los Corrales
Libertad Digital visita el pueblo para preguntar a los vecinos sobre los gastos de la familia política del exsecretario de Organización socialista.
El Pilar
El monumento más llamativo a simple vista en Los Corrales. Una placa explica su significado: “Lugar característico de Los Corrales, debido a que era uno de los puntos del municipio donde los corraleños se abastecían de agua: por un lado, conseguían de aquí el agua para el consumo de la familia, también las mujeres lavaban la ropa, e incluso era lugar para dar de beber al ganado. Este lugar sigue teniendo su estructura original, aunque ha sido restaurado en varias ocasiones".
Zona de descanso
El municipio tiene menos de 4.000 habitantes. Todos los vecinos se conocen.
Iglesia Santiago Apóstol
Iglesia Santiago Apóstol en Los Corrales.
Plaza Diamantino García Acosta
Diamantino García Acosta es conocido como El cura de los pobres. Fue un cura obrero y sindicalista español, miembro fundador del Sindicato de Obreros del Campo.
Hogar del pensionista del buen suceso
A pocos metros de la plaza principal del pueblo se encuentra el Hogar del pensionista del buen suceso.
Bar en la plaza
Uno de los bares cuya terraza da a la plaza principal.
Panadería y Sanidad Pública
Una panadería junto a una casa cuyo balcón reivindica la Sanidad Pública.
Un pueblo rodeado de naturaleza
La mayor parte de los habitantes centran su actividad profesional en torno a la agricultura, principalmente a la recogida de aceitunas.
Casa derruida a las afueras
El pueblo andaluz es un pueblo humilde. La renta per cápita fue de poco más de 17.000 euros anuales en 2023.
Casa particular
Los Corrales. Pueblo de Paqui Muñoz, esposa de Santos Cerdán.
Desde la Plaza Diamantino García
Otra de las perspectivas de la plaza principal.
"Sanidad Pública 100%"
Numerosas viviendas de la localidad muestran el cartel en sus balcones: "Sanidad Pública 100%".
Casa de La Paqui
Casa de la familia política de Santos Cerdán. Aquí vive la madre de Paqui Muñoz. Los sevillanos suelen llamar cariñosamente a sus allegados por “la" o “el" antes del nombre; por lo que a la esposa de Cerdán es conocida como “La Paqui".