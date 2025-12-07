LD visita el pueblo sevillano de la Paqui, mujer de Cerdán: así es Los Corrales

1 / 13

El Pilar

El monumento más llamativo a simple vista en Los Corrales. Una placa explica su significado: “Lugar característico de Los Corrales, debido a que era uno de los puntos del municipio donde los corraleños se abastecían de agua: por un lado, conseguían de aquí el agua para el consumo de la familia, también las mujeres lavaban la ropa, e incluso era lugar para dar de beber al ganado. Este lugar sigue teniendo su estructura original, aunque ha sido restaurado en varias ocasiones".