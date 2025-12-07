Los presos de Soto del Real "como locos" con Ábalos y Koldo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se han convertido en las estrellas de la prisión madrileña de Soto del Real.

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la Trama Koldo, Leopoldo Puente, acordó el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo". Todo ello, después de que el propio Puente acordara su procesamiento el pasado mes de noviembre.

Fuentes penitenciarias consultadas por Libertad Digital señalan que los presos están "como locos" con ambos debido a que son los nuevos en la cárcel de Soto del Real. Ábalos y Koldo "lo llevan bien" y que cada vez están más "prisionizados", teniendo en cuenta que el estado anímico de Ábalos era peor la semana pasada", tal y como se publicó en este diario.

"Están mostrando un buen comportamiento por el momento y se están adaptando a las normas de régimen interior. Mantienen un buen trato correcto con los funcionarios. De igual manera, su actitud es distante y no se meten en problemas. Comen, cenan y desayunan con normalidad", añaden.

El propio Ábalos compartía en su cuenta de X este domingo que estaba recibiendo buen trato por parte de los funcionarios y de los interinos. No obstante, este se quejaba de la temperatura del lugar. "Eso sí, aquí hace mucho frío", comentó en X.

Otras fuentes penitenciarias consultadas por LD confirman que "Ábalos ya ha pedido que le traigan ropa térmica y que este podría comprar un pequeño calefactor para la celda. La adaptación de Ábalos y Koldo a la prisión de Soto del Real está siendo la habitual y en su primera semana de prisión no se han apuntado a ninguna actividad deportiva o cultural, ni a las brigadas de limpieza de las zonas comunes".

Apuntarse a estas últimas tendría beneficios para Ábalos y Koldo como, por ejemplo aumentar los vis a vis que un preso puede tener en la prisión. A este respecto, Ábalos y Koldo tienen derecho, por el momento –la cárcel funciona mediante un sistema de castigos y recompensas—, a un vis a vis íntimo y otro familiar una vez al mes; además de sus encuentros en locutorios y el derecho a 15 comunicaciones semanales telefónicas. A todo esto, habría que sumarle las comunicaciones con su abogado, que pueden ser tantas como este considere pertinente. Por todo ello, estas fuentes desmienten que la prisión sea un lugar "impermeable" y destacan que existen diferentes formas de que Ábalos y Koldo hagan llegar información al exterior.

"Koldo y Ábalos están obligados a la limpieza y mantenimiento de la celda que, hasta el momento comparten. Algo, señalan, que es muy habitual cuando dos presos investigados o condenados por la misma causa llegan a la cárcel y sus defensas tienen estrategias similares", concluyen.

En prisión provisional

EL magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo argumentando que estos habían podido contar con capacidad de manejar dinero en metálico y que cuentan con contactos en el extranjero que podrían obstaculizar la actuación de la justicia.

La primera noche Ábalos y Koldo la pasaron juntos en la misma celda, aunque no se esperaba que fuese una decisión que se prolongase en el tiempo. Ese mismo día Koldo tuvo que declarar como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la trama Koldo. Cita a la que acudió en un furgón de la Guardia Civil y en la que se negó a declarar.

