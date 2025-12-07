Polémica en OT con Inés Hernand: "Hay mucha tergiversación con ETA. La izquierda abertzale vasca era pacifista"

Inés Hernand vive abonada a la polémica, pero en esta ocasión sus afirmaciones no son sólo polémicas y vergonzosas, sino que suponen un insulto y una bofetada a las víctimas de la banda terrorista ETA.

Anoche la comunicadora y presentadora de RTVE visitó la Academia de Operación Triunfo 2025, que se emite en Prime Video, para charlar con los concursantes. Para poner un ejemplo a la actual tendencia a la inmediatez y la tergiversación en la información utilizó el ejemplo de ETA.

"La ETA, pues, hombre, que la ETA no se estudie a día de hoy... Todo el mundo dice, joé, claro, pero hay líderes políticos ahora mismo, a día de hoy, utilizando la palabra ETA con una ligereza cuando hay muchas víctimas de ETA, perdón, cuando hay mucha tergiversación...". Y continuó: "La izquierda abertzale vasca era pacifista". Para apuntalar su afirmación, Hernand dice haber escuchado a líderes de esa izquierda decir: "Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro en un ataúd".

Inés Hernand: "Hay mucha tergiversación con ETA. La izquierda abertzale vasca era pacifista". Me quedo sin palabras. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/5i0wkcpUiK — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) December 6, 2025

Dándoselas de entendida afirmó que el supuesto pacifismo abertzale "es una cosa que desconocemos porque sólo vamos a máximos, sólo vamos a un minuto de información". Para colmo, se permitió aconsejar a sus interlocutores que profundicen en los temas complejos. "Creo que en eso entre todos tenemos una labor".

Y se quedó tan ancha. Porque, además, aunque esto pueda sorprender a Hernand, el de ETA es un tema que de complejo tiene poco: unos mataron, los asesinos de ETA, y otros pusieron los muertos, las víctimas de la banda. No hace falta profundizar mucho más.

Igual a Inés Hernand nadie le ha explicado algo tan simple y es capaz de insultar a las víctimas de la banda terrorista al tiempo que hace un ridículo espantoso delante de la audiencia del programa, dando muestras de su incultura y desconocimiento de lo que fue la sangrienta historia de la banda terrorista ETA y de toda esa izquierda abertzale que la amparó. O peor aún: sí conoce esa historia, y no le parece tan mal, porque "algo habrían hecho" las víctimas.

La polémica ha sido tan grande que la presentadora se ha visto obligada a dar explicaciones y matizar sus palabras en OT con un mensaje en X en el que dice que condena "profundamente cualquier tipo de violencia y por supuesto, todos los asesinatos de ETA. Dicho lo cual, considero que no toda la izquierda vasca es una asesina o violenta. No a los titulares simplistas y tergiversadores que buscan atomizar, por favor".

Un mensaje que sigue ocultando que esa izquierda vasca que ella define como no violenta se benefició directamente de los asesinatos de la banda, los justificó y los amparó. Era todo el mismo ecosistema con los mismos objetivos. Sin el apoyo de esa izquierda abertzale que Hernand describe como pacifista ETA no habría durado lo que duró. Decir lo contrario sí es un titular simplista y una tergiversación de la historia.