La Fiscalía ha recibido una denuncia formal contra el exalto cargo de Moncloa Paco Salazar por haber cometido un presunto delito de acoso sexual contra trabajadoras del PSOE. La denuncia también apela a las responsabilidades del partido y de Presidencia del Gobierno por haber encubierto los "comportamientos inadecuados" de una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez.

Salazar estaba destinado a ser el hombre de Sánchez en la nueva dirección de la Secretaría de Organización del PSOE hasta pocos minutos antes del inicio del último Comité Federal del partido, cuando eldiario.es comenzó a publicar una serie de informaciones en las que se destapaba la denuncia de trabajadoras a cargo de Salazar que lo acusaban de haber cometido un presunto delito de agresión sexual. La formación socialista ha descartado poner la situación en manos de Fiscalía y ha asegurado haber "perdido" las denuncias internas contra él.

Ahora, con la citada denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid decidirá si inicia el procedimiento judicial para que se juzgue a Salazar. La denuncia contra el ex secretario de Análisis y Acción Electoral, de la Secretaría de Organización del PSOE, y ex secretario general de Coordinación Institucional del Ministerio de Presidencia se basa en las informaciones que ha publicado el citado periódico.

Esta misma recuerda la primera noticia que hace referencia al tema: "Varias mujeres del PSOE acusan a Paco Salazar de ‘comportamientos inadecuados’ cuando era su jefe". Además, da cuenta de otras noticias en las que otros medios de comunicación informan sobre nuevas denuncias de comportamientos machistas de Salazar aludiendo a supuestos comentarios contra la vestimenta de sus subordinadas o sobre la vida sexual de las mujeres de su equipo, que eran mayoritariamente mujeres jóvenes y atractivas con un impecable expediente laboral.

El texto pone de manifiesto que las denuncias en el canal orgánico del PSOE se han "sospechosamente" extraviado por problemas informáticos. Así, el escrito, cuyo contenido ha sido analizado por LD, explica que el supuesto fallo del sistema informático del partido ha dejado "impunes" esas "conductas de acoso sexual y abuso de poder". Todo ello, teniendo en cuenta "que el presunto acosador cuenta con poderosos padrinos dentro del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español que le amparan".

El sindicato hace referencia al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recalcando que esta afirma que "constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".

Unas conductas que, consideran, habría llevado a cabo siendo un "baboso" que incluso, al salir del baño, no se subía la bragueta hasta estar cerca de sus subordinadas. "Destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía", decía una de las denunciantes.

Prisión de uno a dos años de prisión

El Código Penal establece que este delito puede conllevar, en casos como el de Salazar en los que un jefe se aprovecha de su situación de poder, una pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro meses.

Por todo ello, la denuncia pide a la Fiscalía que proceda contra Salazar por conductas de acoso sexual y descritas en las noticias publicadas por los medios de comunicación y contra el PSOE y Presidencia del Gobierno "por haber omitido aplicar los correspondientes protocolos contra el acoso sexual y haber encubierto dichas conductas".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com