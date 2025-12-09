Junts reniega otra vez de Sánchez pero insiste en que no se sumará a una moción del PP

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado la negativa del grupo parlamentario separatista a aprobar el techo de gasto, un paso imprescindible para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Turull ha reiterado el argumentario de la formación que lideran Carles Puigdemont y Míriam Nogueras, la portavoz en el Congreso.

Junts ya ha votado en contra dos veces y lo volverá a hacer si el Gobierno decide insistir. Según Turull, la propuesta del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es un auténtico "escándalo" porque "el Estado se lo queda todo cuando los que tienen más necesidades de gasto, por cuestiones de necesidad social, son la Generalidad y los ayuntamientos".

"Concurso de acreedores"

El dirigente separatista ha asegurado en una entrevista en TV3 que la legislatura "está en concurso de acreedores", que Junts intentará cobrarse todo lo acordado con el PSOE y que en ningún caso su partido se sumará a una moción de censura encabezada por Alberto Núñez Feijóo porque "con este PP nada es técnico ni instrumental o inocente. No iremos con ellos ni a la esquina".

🗣 Secretari general @jorditurull a Els Matins de @3CatInfo: "Amb el PP res és tècnic ni instrumental ni innocent. Una moció de censura amb el PP no és viable, amb aquest PP no podem anar ni a la cantonada." pic.twitter.com/U7JyMadQuX — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) December 9, 2025

En cuanto a las relaciones con el PSOE, Turull ha señalado que el partido socialista sólo reacciona cuando está "ante el abismo". Al respecto, ha recordado cómo el PSOE ha pasado de decir que estaba cumpliendo con todos los acuerdos con Junts a reconocer que el propio Sánchez admitió los "incumplimientos".

🗣 Secretari general @jorditurull a Els Matins de @3CatInfo: "Som on érem amb més raó, perquè el PSOE fins que no veu l’abisme no reacciona. La legislatura està en concurs de creditors i el que ens deuen ho volem cobrar." pic.twitter.com/bxJvBeRaqL — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) December 9, 2025

Las encuestas

La posibilidad de un adelanto electoral tampoco sorprende a Turull, que dice que Junts está preparado a pesar de las encuestas que predicen unos resultados catastróficos tanto en unas generales como en unas autonómicas. Según Turull, las encuestas no son inocentes y en cuanto al auge de Sílvia Orriols y su Aliança Catalana ha señalado que "el respeto a los derechos fundamentales" es una condición sine qua non de cara a un eventual acuerdo en las elecciones municipales entre Junts y Orriols.