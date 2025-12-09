Menú
Junts reniega otra vez de Sánchez pero insiste en que no se sumará a una moción del PP

Turull reitera la negativa momentánea a apoyar las propuestas del Gobierno hasta que se resuelvan los "incumplimientos" que admitió Sánchez.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado la negativa del grupo parlamentario separatista a aprobar el techo de gasto, un paso imprescindible para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Turull ha reiterado el argumentario de la formación que lideran Carles Puigdemont y Míriam Nogueras, la portavoz en el Congreso.

Junts ya ha votado en contra dos veces y lo volverá a hacer si el Gobierno decide insistir. Según Turull, la propuesta del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es un auténtico "escándalo" porque "el Estado se lo queda todo cuando los que tienen más necesidades de gasto, por cuestiones de necesidad social, son la Generalidad y los ayuntamientos".

"Concurso de acreedores"

El dirigente separatista ha asegurado en una entrevista en TV3 que la legislatura "está en concurso de acreedores", que Junts intentará cobrarse todo lo acordado con el PSOE y que en ningún caso su partido se sumará a una moción de censura encabezada por Alberto Núñez Feijóo porque "con este PP nada es técnico ni instrumental o inocente. No iremos con ellos ni a la esquina".

En cuanto a las relaciones con el PSOE, Turull ha señalado que el partido socialista sólo reacciona cuando está "ante el abismo". Al respecto, ha recordado cómo el PSOE ha pasado de decir que estaba cumpliendo con todos los acuerdos con Junts a reconocer que el propio Sánchez admitió los "incumplimientos".

Las encuestas

La posibilidad de un adelanto electoral tampoco sorprende a Turull, que dice que Junts está preparado a pesar de las encuestas que predicen unos resultados catastróficos tanto en unas generales como en unas autonómicas. Según Turull, las encuestas no son inocentes y en cuanto al auge de Sílvia Orriols y su Aliança Catalana ha señalado que "el respeto a los derechos fundamentales" es una condición sine qua non de cara a un eventual acuerdo en las elecciones municipales entre Junts y Orriols.

