La empresa familiar de Sumelzo investigada por la UCO recibe 29 millones en contratos públicos con Sánchez en el poder

La empresa familiar de Susana Sumelzo, Sumelzo SA, ha recibido 29 millones de euros en contratos públicos de administraciones gobernadas por el PSOE desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investigan un pago de 12.100 euros que efectuó Sumelzo SA a la constructora Servinabar del empresario Antxon Alonso y vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para cobrar supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Susana Sumelzo mantiene una relación muy estrecha con el presidente del Gobierno desde hace años. Fue una de las 15 diputadas socialistas que rompieron la disciplina de partido en la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016, votando "no" para apoyar al propio Sánchez cuando este había sido cesado como secretario general del PSOE. Actualmente, ocupa el cargo de secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo en el Ministerio de Asuntos Exteriores desde diciembre de 2023.

Según los datos del registro mercantil, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la empresa familiar de Sumelzo investigada por la UCO ha recibido cerca de 40 contratos públicos de administraciones socialistas desde que Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 hasta la actualidad. Esta constructora está vinculada al padre y al hermano de Susana Sumelzo, no obstante, la propia dirigente socialista fue apoderada solidaria entre noviembre de 2007 y mayo de 2008.

Sumelzo SA ha sido beneficiaria de numerosos contratos de obra por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la época de Teresa Ribera, la Confederación Hidrográfica del Ebro dependiente del citado Ministerio, el Ministerio de Defensa de Margarita Robles, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) adscrita al Ministerio de Vivienda y otras administraciones gobernadas por el PSOE como la Diputación Provincial de Zaragoza. También ha sido ‘mimada’ por algunos municipios aragoneses en manos socialistas como Ejea de los Caballeros cuya alcaldesa Teresa Ladrero fue elegida secretaria general del PSOE de Zaragoza, ya con la ministra de Educación Pilar Alegría como líder del Partido Socialista en Aragón.

Durante el presente año 2025, Sumelzo SA recibió 5.155.000 euros tras resultar adjudicataria de tres contratos por parte del Ministerio de Defensa con 326.060 euros, de la Confederación Hidrográfica del Ebro dependiente del Ministerio de Transición Ecológica con 3.820.226 euros y con algo más de un millón de euros procedentes de la Diputación Provincial de Zaragoza que preside el socialista Juan Antonio Sánchez.

En 2024, sólo recibió una adjudicación de la Diputación Provincial de Zaragoza de 1.270.380 euros, mientras que en 2023 facturó un total de 4.320.000 euros tras conseguir tres contratos de la Diputación Provincial de Zaragoza por valor 475.360 euros, 710.343 euros y 860.000 euros respectivamente; otro contrato de 1.409.584 euros de Aguas de las Cuencas de España SA, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica; otros 47.122 euros de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) adscrita al Ministerio de Vivienda; 116.481 euros de Ministerio de Defensa; y finalmente, otros 699.084 euros de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En 2022, la facturación de Sumelzo SA fue incluso superior alcanzando los 7.766.160 euros. Logró dos contratos de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica de 1.933.598 euros y 2.339.654 euros; y cuatro adjudicaciones de Defensa de 1.818.181 euros, 495.867 euros, 578.512 euros y 600.000 euros, respectivamente.

La constructora consiguió otros 2.920.052 euros en el año 2021. La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes le adjudicó 48.188 euros; el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 1.540.000 euros; la Confederación Hidrográfica del Ebro le concedió 5 contratos de 1.131.955 euros, 46.050 euros, 47.250 euros, 47.435 euros y 137.270 euros, respectivamente; también obtuvo 1.307.904 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En el año de la pandemia del covid-19, el 2020, la empresa familiar de Sumelzo logró 2.107.112 euros en contratos públicos. Concretamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro le adjudicó tres contratos de 1.139.820 euros, 47.900 euros y 246.369 euros. Además, obtuvo 540.000 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza y 133.023 euros de Defensa.

Ejea de los Caballeros y Teresa Ladrero

En 2019, Sumelzo SA facturó 5.205.920 euros en contratos públicos del PSOE. Ese año el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros de la socialista Teresa Ladrero le adjudicó cuatro contratos de 33.275 euros, 39.869 euros, 38.937 euros y 45.738 euros, respectivamente; la Confederación Hidrográfica del Ebro otro contrato de 48.100 euros; y una última gran adjudicación de la Comunidad de Regantes N XI Bardenas II Acequia de SORA dependiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro por valor de 4.999.999 euros.

Por último, en el ejercicio 2018 en el que Sánchez aterrizó en Moncloa en el mes de junio, Sumelzo SA solo consiguió dos contratos de la Confederación Hidrográfica del Ebro por un valor total de 96.281 euros.

