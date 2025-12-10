La Fiscalía coincide con el PSOE sobre el caso Salazar: "Sin denuncia de la víctima, normalmente no hay investigación"

La Fiscalía coincide con el PSOE en relación al escándalo sobre las denuncias por presunto acoso sexual del exdirigente socialista cercano a Pedro Sánchez, Paco Salazar, al considerar que deben ser las víctimas las que lo denuncien para que se pueda abrir una investigación.

La Fiscalía de Madrid ha recibido en los últimos días una denuncia por parte del sindicato Manos Limpias contra el exdirigente del PSOE en el que se ponía de manifiesto las diferentes informaciones que aludían a comportamientos machistas con los que Salazar podría haber cometido un delito de acoso sexual. Este miércoles, la asociación Hazte Oír presentaba una querella contra varios altos cargos del Partido Socialista, al igual que contra el propio Paco Salazar, ante la "pasividad" del PSOE en el escándalo. La asociación entiende que Antonio Hernández Espinal, cesado por su supuesto encubrimiento, y el que fuera Secretario General de la Presidencia del Gobierno y actual Delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín habrían sido "determinantes" para proteger al citado Salazar.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "generalmente en los casos de agresión o acoso sexual, a pesar de ser delitos públicos –es decir, que puede ser investigado de oficio por la Fiscalía— no suele abrirse una investigación a menos que haya una denuncia formal de la víctima. Algo que, hasta el momento, no se ha conocido que se haya producido. EL Ministerio Público sí se puede dirigir a la presunta víctima para ofrecerle emprender acciones legales".

"Sin denuncia de una víctima, no suele haber investigación", recalcan estas fuentes acerca de los comportamientos presuntamente delictivos que han denunciado públicamente varias víctimas de forma anónima. Normalmente en este tipo de delitos de acoso o agresión sexual, "la Fiscalía solo actúa de oficio cuando las víctimas son menores de edad o sufren algún tipo de discapacidad".

El "precedente" de Jennifer Hermoso y Rubiales

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan "el precedente del beso no consentido del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso. Cuando Hermoso formalizó su denuncia el 5 de septiembre de 2023 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional se desencadenó una querella penal contra Rubiales por un presunto delito de agresión sexual".

Recordamos que estos hechos se produjeron el 20 de agosto de 2023, en la celebración de la victoria española en el Mundial de Fútbol Femenino". Los siguientes días, la presión política y mediática sobre Rubiales fue demoledora, e incluso el presidente de la RFEF fue suspendido por la FIFA, pero la Fiscalía no abrió el proceso judicial debido a que no existía una denuncia formal de la jugadora.

El Ministerio Público tenía sobre la mesa seis denuncias formales–como la que Manos Limpias ha presentado contra Salazar—; pero no fue hasta el día 28 de agosto de ese mismo año que abrió diligencias contra Rubiales. Finalmente, Rubiales acabó condenado a 18 meses de multa por el beso no consentido a Jennifer Hermoso.

