Teresa Peramato promete su cargo ante Felipe VI con Sánchez de testigo

Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado, ha prometido este miércoles su cargo ante el Rey Felipe VI en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela y al que han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Este martes, Peramato era nombrada por el Consejo de Ministros como fiscal General.

"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha afirmado Peramato.

El artículo 124 de la Constitución relativo al Ministerio Fiscal, sobre el que estaba abierta la página, señala en su primer apartado: "El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".

Después de esta ceremonia está prevista la celebración este jueves del acto de promesa ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de su cargo como fiscal general del Estado a las 10:30 horas. Posteriormente, tomará posesión de su cargo en un acto en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Elogios a García Ortiz

Peramato intervino la semana pasada en la Comisión de Justicia del Congreso y durante su comparecencia elogió al recién condenado Álvaro García Ortiz. "En particular, quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía española", señaló Peramato.

No obstante, la nueva fiscal general se refirió a la condena y la calificó de "una profunda herida" que ha atravesado la Fiscalía española y que "ha de sanar -espero y deseo- bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos".