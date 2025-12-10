Primera querella contra altos cargos del PSOE por la "pasividad" en el caso Salazar

La asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra varios altos cargos del Partido Socialista, al igual que contra el propio Paco Salazar, ante la "pasividad" del PSOE en el escándalo. La asociación entiende que Antonio Hernández Espinal, cesado por su supuesto encubrimiento, y el que fuera Secretario General de la Presidencia del Gobierno y actual Delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre habrían sido "determinantes" para proteger a Salazar.

La querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, carga contra el PSOE y la Fiscalía por la "dejadez y el desinterés" de ambos en este caso. "La dejadez y el desinterés del PSOE y de la Fiscalía han dejado claro que cuando se señala a un miembro cercano al entorno de Pedro Sánchez en ningún caso se trata como debería tratarse un caso tan grave. Por el contrario, Francisco Salazar, Antonio Hernández y Francisco Martín Aguirre habían recibido, hasta ahora, toda la protección del PSOE", señala la querella.

"A Francisco Salazar se le imputa la presunta comisión de varios delitos de acoso sexual (art. 184 CP) y contra la integridad moral (art. 173.1 CP), con la posible responsabilidad penal de persona jurídica (art. 31 bis y 184.5 CP)", añade.

La denuncia está dirigida también contra Hernández Espinal y Martín Aguirre. "Se les imputan los presuntos delitos públicos de omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 CP), de omisión del deber de impedir delitos y de promover su persecución (art. 450 CP) y de encubrimiento (art. 451 CP)", se especifica en la querella.

La asociación entiende que existen indicios que certificarían que su actuación "podría haber implicado abuso de funciones públicas, siendo determinantes para proteger a Salazar y evitar investigaciones en su contra".

"Cuando los señalados son parte del círculo de poder de Pedro Sánchez se activa un blindaje que afecta no solo a las víctimas que buscan obtener justicia, sino también al Estado de Derecho", señalan desde Hazte Oír.

Denuncia formal contra Salazar

Este lunes, como ya publicó Libertad Digital, la Fiscalía recibió una denuncia formal contra Paco Salazar por haber cometido un presunto delito de acoso sexual contra trabajadoras del PSOE. En el escrito, al igual que la querella presentada este miércoles, se apela a la responsabilidad del Partido por haber encubierto los "comportamientos inadecuados" de una persona cercana a Pedro Sánchez.