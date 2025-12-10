Sindicatos policiales llevan a los tribunales a Belarra por acusar a la Policía de "asesinato"

Las relaciones entre los sindicatos de la Policía Nacional y la líder de Podemos, Ione Belarra, no están pasando precisamente por uno de sus mejores momentos. La muerte de un inmigrante marroquí en Torremolinos (Málaga), mientras era reducido por agentes del cuerpo policial tras ser retenido por el dueño de un locutorio en el que habría robado, ha vuelto a agitar las aguas. Y una vez más parece que todo acabará en los tribunales.

La dirigente de la formación morada reaccionó al suceso a través de la red social X, antes conocida como Twitter, poco después de que apareciese publicado en los medios de comunicación, en la que aseguró que "decir que mueres de un infarto mientras la Policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de sus parejas mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya".

Estas palabras no han sentado nada bien en la Policía Nacional. Al menos dos sindicatos policiales han anunciado se van a llevar a los tribunales a Ione Belarra por hacerles llamado asesinos y hacerles acusado de ejercer la violencia policial racista. Se trata del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Justicia Policial (JUPOL), que en estos momentos son los dos sindicatos mayoritarios en el Consejo de la Policía.

"Señora Belarra, una vez más su único propósito parece ser desacreditar el trabajo de los policías nacionales. Calificar una intervención policial como "asesinato" no solo es irresponsable, sino que nos obliga, nuevamente, a acudir a los tribunales para defender el honor y la profesionalidad de nuestros compañeros. Desde el SUP anunciamos acciones legales contra la secretaria general de Podemos por estas declaraciones", han dicho desde el primero de los sindicatos.

"Ione, estamos en un Estado de Derecho, donde los policías también tienen "presunción de inocencia", aunque no te guste. Afortunadamente será un informe forense y una investigación judicial independiente quien dictaminará las causas de la muerte. Lo del político señalando culpabilidades y dictando sentencias no es muy democrático, no? Luego los fascistas son siempre los demás. Por cierto, nos vemos en el Juzgado", han respondido desde JUPOL.

Un paso por detrás se ha quedado la Unión Federal de Policía (UFP), que no ha anunciado acciones judiciales contra Belarra, pero sí que pone sus abogados a disposición de los agentes que participaron en el operativo. "Nos hemos puesto en contacto con los compañeros para ponernos a su disposición jurídica y psicológicamente... Sobre todo para evitar que personajes como tú aprovechen la tragedia y acusen con total desconocimiento buscando rédito político y de forma miserable", han expresado desde este sindicato.

El SUP ya interpuso el pasado mes de julio una denuncia contra Belarra por posibles delitos de odio e injurias graves a la Policía, después de que la dirigente de Podemos dijera que hay nazis en el seno de la Policía Nacional. Lo mismo hizo el sindicato JUPOL, que presentó la denuncia después de que la líder del partido morado no acudiese a la conciliación, también por las mismas declaraciones que el primer sindicato.