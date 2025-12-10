El expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, detenido junto a la fontanera socialista Leire Díez, tiene una larga trayectoria de la mano de dirigentes del Partido Socialista, entre ellos, María Jesús Montero y Santos Cerdán.

Fernández y la fontanera socialista han sido detenidos por la Guardia Civil este miércoles después de que lo ordenase la Audiencia Nacional en el marco de un nuevo caso de corrupción que se investiga bajo secreto de sumario sobre el supuesto amaño de concesiones públicas.

Fernández comenzó su vinculación laboral con el PSOE cuando comenzó sus labores en la Junta de Andalucía socialista con un puesto como Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación y Ciencia. Tras un año y medio en el puesto, fue encadenando puestos similares en otras consejerías hasta el año 2016, cuando ocupó el puesto de Interventor General, según propia página de la red social laboral LinkedIn. En el año 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa a causa de la moción de censura contra Mariano Rajoy, María Jesús Montero le ofreció presidir la SEPI. Este cargo lo ocupó hasta el año 2019, cuando tuvo que dimitir por su vinculación a un supuesto caso de corrupción.

Durante los años que estuvo vinculado a la Junta de Andalucía, Fernández también ocupó simultáneamente otros puestos como la presidencia de la Agencia Andaluza de la Energía (2013-2016), la de Verificadores Industriales de Andalucía (2013-2016) y la presidencia de Aeropolis (2014-2016), es decir, el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía.

Cabe recordar que Fernández estuvo presente en gobiernos de la Junta en los que tuvo lugar gran parte del desarrollo de la trama ERE; por la que los distintos ejecutivos socialistas desfalcaron cerca de 680 millones de euros del erario público.

Respecto a su paso por la SEPI, Fernández se vio obligado a dimitir en octubre de 2019 después de ser imputado por la supuesta adjudicación fraudulenta de la mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla; el caso se remontaba a 2015. María Jesús Montero hizo gala entonces de que este había presentado su dimisión "en cuanto" había sido informado de su imputación. Después de su imputación, volvió a su puesto como letrado de la Junta de Andalucía hasta que fue contratado por la empresa de Santos Cerdán y Antxon Alonso, Servinabar, para ejercer labores de comunicación.

A partir de 2021, Fernández ya no publica en LinkedIn sus vínculos profesionales, pero ejerce en la empresa que habría utilizado el exsecretario de Organización socialista para cobrar supuestas mordidas a cambio del amaño en la adjudicación de obras pública. Al menos, está vinculado a la misma hasta el año 2023. Por su vinculación con la empresa pantalla navarra, el PP lo llamó a declarar a la comisión Koldo del Senado el pasado mes de julio, aunque este no respondió a ninguna de las preguntas que se le hicieron.

Durante la comisión se negó a declarar por su situación procesal en el caso Aznalcóllar. No obstante, el senador del Partido Popular Francisco Bernabé cargó contra Vicente Fernández y apuntó a que "hay algo que no cuadra" sobre sus ingresos. "¿Cómo es posible que haya adquirido, en 7 años y sólo con su sueldo, un patrimonio inmobiliario de seis viviendas de lujo valoradas en varios millones de euros? ¿De dónde ha sacado ese dinero? ¿O es que le ha tocado la lotería?", preguntó el senador popular.

Sus poderes al frente de la SEPI

La propia SEPI publicó en el año 2018, en una nota de prensa que anunciaba su nombramiento como presidente de esta sociedad, las competencias que tiene una persona en este cargo. Entre ellas destacan la capacidad de aprobar "determinados contratos de la SEPI, de acuerdo con los límites fijados por el Consejo de Administración" y la disposición de "los gastos" y orden de "los pagos correspondientes".