Peramato toma posesión como fiscal general del Estado: "Mi respeto, admiración y cariño a García Ortiz"

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado posesión de su cargo al frente del Ministerio Fiscal con palabras de "cariño" a su predecesor, Álvaro García Ortiz, quien ha sido suspendido después de ser condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador.

"Todos mis antecesores dieron lo mejor de sí mismos para fortalecer la Fiscalía española", ha comenzado diciendo en su discurso de la toma de posesión, en la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la madrileña calle de Fortuny. En este sentido, ha expresado su apoyo al condenado Álvaro García Ortiz: "Quiero expresar públicamente mi respeto, admiración y mi cariño a mi predecesor, a él y a toda su familia".

Peramato ha evitado realizar más valoraciones sobre el proceso judicial que ha llevado a los magistrados del Supremo a condenar a García Ortiz por revelar información reservada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no debe hacer referencia a ello. Sin embargo, ha reconocido que el juicio al exfiscal general del Estado "ha atravesado la Fiscalía" y que esta "tiene que sanar" después del desprestigio que ha sufrido con la imagen de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo.

"Mi compromiso es escuchar, dialogar y construir juntos porque la Fiscalía no es una persona", ha aseverado abriendo, según ha dicho, una nueva etapa en el Ministerio Fiscal. Para ello, ha afirmado que conoce "las necesidades de la Fiscalía" y ha puesto en el foco la "especialización" de cada área del Ministerio Fiscal; un paso que ha considerado "fundamental" y "una exigencia de nuestro tiempo".

Peramato ya ha anunciado un nuevo cambio en la Fiscalía, nombrando al fiscal superior de la Fiscalía de las Islas Baleares, Julio Cano, como nuevo secretario técnico de la Fiscalía. Tras este anuncio, ha destacado su gratitud a la persona que hasta este jueves estaba al frente de este puesto, Ana Isabel García, quien estaba considerada una persona de extrema confianza de García Ortiz.

El propio García Ortiz, de hecho, ha estado presente en el discurso de toma de posesión de Peramato. Al acto también ha acudido la exfiscal general del Estado Dolores Delgado; el expresidente del Consejo General del Poder Judicial Vicente Guilarte; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Compromiso contra el acoso sexual

Peramato ha recordado su etapa como fiscal de Sala contra la Violencia de Género nombrando a las víctimas asesinadas por esta causa desde que hay registros. En este contexto, ha realizado un "llamamiento para que las administraciones lleven a cabo un posicionamiento claro y activo" contra los delitos de índole sexual, entre ellos la agresión sexual.

Este llamamiento cobra importancia sin igual al tener en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez y su partido cuentan con varios casos de supuesto acoso sexual en sus filas; algo que el PSOE habría intentado esconder "perdiendo" las denuncias orgánicas contra Paco Salazar o silenciando a la denunciante del exlíder de los socialistas malagueños, Antonio Navarro.

En su discurso, Peramato ha agradecido la profesionalidad de los fiscales y ha reafirmado su "compromiso" de "servir con independencia al Estado".