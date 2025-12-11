Trama Hidrocarburos: la UCO acredita la influencia de Ábalos en los Ministerios de Reyes Maroto y Teresa Ribera

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha acreditado la influencia de José Luis Ábalos en los Ministerios de Industria de Reyes Maroto y de Transición Ecológica de Teresa Ribera en favor de la Trama Hidrocarburo. Esta trama corrupta la investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El informe de la UCO de 182 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "la influencia del ministro se materializó en las reuniones y conversaciones mantenidas por Koldo GARCÍA con distintos responsables ministeriales. En particular, consta que se reunió con Juan Ignacio DÍAZ BIDART, director de gabinete de la ministra del Ministerio de Industria con quien mantuvo, el 21 de diciembre de 2020, una reunión informal en el restaurante «La Tragantía» a la que también asistió Víctor DE ALDAMA. También, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021, constan reuniones formales en la sede del Ministerio.

"Resulta especialmente significativo que el ministerio al que pertenecía Juan Ignacio BIDART, carecía de competencia en materia de otorgamiento de autorizaciones de operado mayorista. Igualmente, Koldo GARCÍA mantuvo contactos con Marc Isaac PONS, director de gabinete de la ministra del Ministerio de Transición Ecológica (Teresa Ribera), con quien conversó

el 8 de abril de 2021, apenas dos días después de haber presentado documentación complementaria destinada a subsanar la primera negativa a la concesión ce operador mayorista emitida por la Subdirección General de Hidrocarburos igualmente, existen indicios que apuntan a que se reunió con él en la sede del ministerio el 8 de julio de 2021, coincidiendo con el periodo en que la autorización continuaba sin otorgarse y la organización criminal se impacientaba en espera de la resolución administrativa", añade.

"Respecto de Víctor DE ALDAMA, su intermediación se evidenció, entre otros, con Manuel GARCÍA HERNÁNDEZ, director general de la Dirección General de Política Energética y Minas. El 12 de marzo de 2021 mantuvo una conversación con dicho alto cargo momentos antes de que el representante de VILLAFUEL SL presentara escrito de alegaciones dirigido a la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, SGH. Dicha conversación tuvo lugar tras una nueva resolución denegatoria de la autorización de operador, circunstancia que obligó a los responsables de la organización criminal, a aportar documentación adicional con la que pretender subsanar los defectos advertidos", destaca.

"Un hecho objetivo que pone de manifiesto que las presiones de Koldo GARCÍA sobre los distintos responsables ministeriales que intervinieron en la materia se produjeron, fue la conversación mantenida el 30 de noviembre de 2021, -ya cesado José Luis ÁBALOS y Koldo GARCÍA en sus cargos-, en la que en Claudio RIVAS instó a Víctor DE ALDAMA que le transmitiera la orden de apartarse y cesar toda intervención o contacto con involucrados en la tramitación de la autorización, debido a que les estaba perjudicando en lugar de beneficiando", subraya.

"Igualmente, se constató el 22 de julio de 2022, cuando María Luisa RIVAS le dijo a Pedro Antonio MARÍN que no deseaba que Víctor DE ALDAMA intermediara más en relación al título de operador, y que, por lo tanto, se desvinculara y no volviera a llamar ni a tratar con nadie «esto se lo he pasado a Claudio porque no quiero el Víctor Aldama meta sus narices en esto»", destaca.

Sobre Claudio Rivas

Según la UCO, "en lo que respecta a Claudio RIVAS, el objetivo de la organización criminal consistía en obtener, para VILLAFUEL SL, la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millo es de euros de fondos propios exigidos normativamente".

"Entendiendo que Claudio RIVAS disponía de la de capacidad económica suficiente, se infiere que la negativa a aportar dichos fondos desde un primer momento respondería al riesgo que supondría su afloramiento y la consiguiente vinculación con su persona o con la estructura empresarial de la que procedieran, teniendo en cuenta sus antecedentes y su implicación con anteriores investigaciones judiciales por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el fraude en el sector de los hidrocarburos, actualmente en fase de enjuiciamiento. No obstante, tales extremos continúan siendo objeto de investigación en el marco de las desarrollada;; en relación con los delitos de blanqueo de capitales, de cuyo resultado se dará cuenta en posteriores informes", concluye.

