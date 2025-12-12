Junts huele sangre e insta a ERC a hacer piña para exprimir la "debilidad" y "degradación" de Sánchez

Junts cree que la cascada de casos de corrupción y acoso y abusos sexuales en el PSOE y en el Gobierno abre una gran oportunidad para lograr grandes avances en la carpeta identitaria y en el derecho a la autodeterminación. Así lo ha expresado este viernes la portavoz del partido separatista en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras.

Un día después de que Arnaldo Otegi se reuniera con Carles Puigdemont en Bélgica, Nogueras, que también es vicepresidenta del partido que lidera el prófugo, ha salido a la palestra para proponer a ERC una coordinación estratégica en el Congreso de cara a exprimir al Gobierno, dada su situación de "debilidad y degradación".

En declaraciones al nuevo canal de TVE en Cataluña (otra concesión de Sánchez a los golpistas), Nogueras ha asegurado que los catorce diputados que suman entre Junts y ERC podrían obtener "concesiones nunca vistas". Entre esas concesiones, Nogueras ha citado el reconocimiento de Cataluña como nación y un referéndum de autodeterminación.

"Cuando hablamos de nuestra fortaleza no nos referimos solo a los siete votos de JxCat, nos referimos a los 14 de la suma con ERC. Lo que proponemos es que, en lugar de ser siete los que nos plantamos ante el Gobierno, que seamos 14 y les forcemos a hacer concesiones que nunca se había planteado".

Junts no se plantea en ningún caso tumbar a Sánchez por los casos de corrupción o de acoso sexual en su entorno personal y político, sino explotar la situación y lo que consideran que es una crisis que va más allá del Gobierno y se extiende al sistema.

Crítica a Rufián

A pesar de la oferta, Nogueras no se ha ahorrado críticas a Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, del que ha dicho que "si la energía que gastan algunos en atacar a Junts la usaran para exigir a los partidos españoles y al Gobierno lo que es nuestro seguramente cambiarían muchas cosas".

La respuesta de ERC ha partido de su nuevo portavoz en Cataluña, Isaac Albert, quien ha reaccionado con "ya era hora" en alusión a la propuesta de unidad de acción. Según Albert, esa unión independentista es una idea de ERC a la que ahora se abraza Junts. No obstante, se permitió reírse de los cambios de opinión y giros estratégicos de Puigdemont al afirmar: "Aprovechemos el momento antes de que transcurran 24 horas y cambien de opinión".