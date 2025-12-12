La trama Hidrocarburos llamaba a Ábalos "El Padrino"

La trama Hidrocarburos llamaba al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, El Padrino. No es el primer apodo que recibía Ábalos en el marco de las causas de corrupción en las que se le investiga. De hecho, en la Trama Koldo se referían al entonces ministro como "gran jefe indio".

El informe de la UCO de 182 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "conforme a la declaración prestada por María del Carmen Pano en sede policial tras su detención y posteriormente ratificada en sede judicial, al menos en dos ocasiones manifestó haber hecho entregas de efectivo en un marco temporal concurrente con las primeras reuniones formales en la sede del Ministerio de Industria".

"Los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo GARCÍA, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, quien parece que podría haber sido designado por José Luis Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal. En este punto, resulta pertinente señalar que la designación efectuada por José Luis Ábalos respecto al cargo político del Ministerio de Industria que se encargaría de ejecutar las órdenes del ministro habría obedecido, en un primer momento, a una confusión por parte de la organización criminal, al atribuir erróneamente al citado ministerio la competencia sobre la gestión que requería. Esta circunstancia quedó evidenciada tras la celebración de la primera reunión formal en la sede ministerial cuando, Víctor de Aldama, en conversación posterior mantenida con Leonor María González, se refirió al error en tono jocoso, manifestando —entre risas— "[...] jajajajajaj Anda que decirme que era industria y luego ser Energía Menos mal que el padrino manda que si no jajájajájajá [...]".

"Parece lógico, por lo tanto, que la referencia a "El Padrino" sería relativa a José Luis Ábalos. No obstante, finalmente, sí fue Juan Ignacio Bidart quien, el 21 de diciembre de 2020, mantuvo una primera reunión de carácter informal en el restaurante "La Tragantía" 81 con Koldo García y Víctor de Aldama, en la que, presumiblemente, le expusieron las pretensiones de los responsables de la organización criminal investigada", subraya.

"A la reunión no solo habrían asistido Koldo García, Víctor de Aldama y Juan Ignacio Bidart, sino que también, podría haber acudido una cuarta persona, cuya identidad se desconoce, tal y como aseveró Víctor de Aldama a Koldo García, «21 va el» y dieciséis minutos después le preguntó «a qué hora tiene que ir el jefe de gabinete», respondiéndole Koldo García a los diez minutos « Te digo después». En virtud del cargo que ostentaba Juan Ignacio Bidart, resulta razonable suponer que, si no en dicha reunión, si en fechas inmediatamente posteriores, habría adquirido conocimiento de que su ministerio carecía de competencia para autorizar la actividad de operador mayorista en el mercado de hidrocarburos", apunta la UCO.

"Ejerció como interlocutor"

La Guardia Civil continúa afirmando que "pese a ello, ejerció como interlocutor, aceptando mantener y manteniendo reuniones oficiales con Claudio Rivas y su equipo técnico en la sede del ministerio, celebrándose la primera de ellas el 28 de diciembre de 2020, reforzando el hecho de que, en realidad, Juan Ignacio Bidart habría sido designado por el ministro José Luis Ábalos, asumiendo sus directrices y transmitiendo su influencia en las esferas ministeriales que correspondieran".

"Asimismo, habría intervenido dirigiendo, con el asesoramiento necesario, el momento de la presentación de la documentación inicial de la declaración responsable que conformaría el expediente administrativo de autorización a través del registro electrónico de la administración, tal y como se confirmó el 13 de enero de 2021, cuando María del Carmen Pano remitió a Víctor de Aldama el número de expediente correspondiente a la entrada documental", concluye.

