La UCO revela que la trama Hidrocarburos usó dinero en efectivo para "activar la voluntad de responsables ministeriales"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que "diversas sumas" de dinero en efectivo presuntamente procedente del entorno del empresario Claudio Rivas habrían llegado a manos de Víctor de Aldama a través de la también empresaria Carmen Pano.

Un informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, hace referencia a los pagos con dinero en efectivo. En concreto señala que estas entregas de dinero podrían haber tenido la finalidad de "activar la voluntad de los responsables ministeriales" que intervinieron posteriormente en los "actos objeto de investigación, según se desprende tanto de la declaración prestada por María del Carmen Pano, como del contenido de las conversaciones analizadas y del análisis de cuentas bancarias".

Por esto, según la UCO, Pano "habría recibido una compensación de 5.000,00 euros de Claudio Rivas, tal y como aseguró Leonor González a Víctor de Aldama". En los mensajes enviados por Leonor González a Aldama se puede leer frases como: "Ya has visto que han cumplido", "Mira, a mi madre le han dado 5mil € por el mero hecho de darte el dinero" y "Fíjate cómo cuidan a los que están con ellos".

La UCO especifica que no ha sido posible "cuantificar de forma objetiva y total" la cantidad de dinero entregada "por la lógica ausencia de rastro propio del movimiento de dinero en efectivo". No obstante, sí que señalan que se han encontrado "indicios que respaldarían la existencia de diversas entregas".

"Esta conclusión se desprende del análisis realizado tras la identificación de la conversación mantenida entre Víctor de Aldama y Leonor María González el 27 de diciembre de 2020, y la mantenida entre María del Carmen Pano y Víctor de Aldama durante la mañana del día 28 de diciembre de 2020, previamente a la reunión en el Mincotur, y del análisis de los movimientos de las cuentas bancarias", señala la UCO.

La UCO señala que horas antes de esta reunión en 2020 en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (referenciado por la UCO como Mincotur) Pano escribió un mensaje a Aldama que decía: "perdona por molestarte de nuevo. Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambie porque era todo en 20". La UCO entiende que de esto se desprende que Carmen Pano informó de que "faltaban 10.000,00 euros del total que habrían acordado entregarse el día anterior".

Sobre las entregas de dinero

Otro de los mensajes intervenidos por la UCO, en este caso el 3 de enero de 2021, refleja como Aldama escribió a Leonor González un mensaje que decía: "Petarda pregúntale a tu madre que sobre qué hora vendrá que le quiero enseñar una cosa y no quiero tenerlo en la oficina mucho rato" y esta le contestó: "A partir de las 10, y que lo que te tiene que llevar te lo da el miércoles".

Finalmente sobre este tema de los pagos en efectivo la UCO concluye que "se colige que resulta plausible afirmar que se produjeron entregas de dinero con anterioridad a la celebración de reuniones en la sede del Mincotur, y que estas se habrían realizado como pago a las gestiones de influencia requeridas".

