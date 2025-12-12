Yolanda Díaz dice que está harta de "puteros" y exige a Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno

Ante la larga lista de escándalos que rodean al Ejecutivo y al PSOE, la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz le ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez. Lo ha hecho en una entrevista en Al rojo vio en La Sexta donde ha querido mostrarse tajante. "Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. ¡Basta ya!"

Después de reunirse con el 'comité de expertos'que le ha entregado su cuarto informe con la propuesta de aumento de Salario Mínimo Interprofesional para 2026, Yolanda Díaz acudía directa al programa de García Ferreras para tratar de lavar su imagen. "Así no podemos seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros", dijo. "El presidente del gobierno y el partido socialista tienen que dar explicaciones. El estar callado, no nos está ayudando a nadie", se lamentaba en la entrevista donde ha exhibido su hartazgo.

"Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha advertido en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, tras los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE, como la trama Koldo, la detención de la exmilitante socialista Leire Díez o del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Y también ante el "disparate de los puteros" y los casos de presunto acoso sexual que afecta a exdirigentes del PSOE.

Díaz ha recalcado que no le compete a ella decidir si tiene que haber elecciones anticipadas, dado que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad", con cambios de calado en la gestión pública y en la "formalidad" del Ejecutivo, deslizando la posibilidad de una crisis de Gobierno y la entrada de nuevos miembros en el gabinete.

En esta línea, ha demandado que se realice una "auditoría inmediata y en profundidad" de la gestión en la SEPI, cambiar el Gobierno "de arriba abajo", presentar un nuevo programa de "mínimos" de regeneración democrática, profundizar en el "giro social" y aprobar medidas "severas" contra la corrupción en el Congreso, además de poner fin a los casos de presunto acoso sexual.

Cuestionada sobre su posición crítica puede enfadar a su socio de Gobierno, Díaz ha sentenciado que no se va "a callar" por mucho que pueda incomodar sus palabras al ala socialista y que si no les gusta al PSOE su manera de hacer política, "está en la mano" del presidente que ella sea o no ministra de Trabajo.

Además, ha instado al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, dado que estar callados no beneficia a nadie. "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta". Es más, ha agregado que si ella fuera presidenta, estaría "compareciendo en estos momentos".

En un tono duro, la también ministra de Trabajo ha alertado, el mismo día en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, que el "deterioro es mayúsculo".

"Lo que estamos viviendo es una indecencia. Una indecencia de arriba a abajo", ha exclamado la vicepresidenta para reconocer que es "frustrante" tener que abordar este tipo de polémicas cuando viene de proponer hoy mismo el salario mínimo interprofesional.

Por tanto, ha reafirmado que se tiene que actuar y si "uno quiere cumplir, tiene que dar la cara" porque hay un "hastío que no se puede más" de que todo lo tape la "corrupción", los "puteros" o el "machismo".

También, respecto a las denuncias por acoso sexual en las filas socialistas, Díaz ha manifestado que sin conocer los casos y desde el respeto a una formación, "parece que a todas luces no se han hecho bien" en el seno del PSOE. En contraposición, ha reivindicado que ella compareció y expulsó "inmediatamente" de las filas de Sumar al exportavoz parlamentario en el Congreso Íñigo Errejón cuando fue denunciado por presunto acoso sexual.

"Yo creo que hay desolación. Es que es intolerable (...) es que las mujeres estamos ya hartas (...) Yo con todo el cariño a los compañeros del PSOE les pido que esto tiene que acabarse en nuestro país, tienen que hacer limpieza de arriba a abajo", ha enfatizado para apuntar también que ya ha hablado de este asunto con Sánchez y volverá a hacerlo en los próximos días.