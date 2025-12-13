Ábalos intentó enchufar en el Ministerio de Transportes a la hija de la empresaria que llevó dinero en bolsas a Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado en las conversaciones mantenidas entre la empresaria Leonor González Pano y su pareja sentimental Natán González que el exministro de Transportes José Luis Ábalos le ofreció a ella un puesto en el Ministerio con un sueldo de 5.000 euros. Se trata de la hija de la empresaria Carmen Pano que llevó 90.000 euros en efectivo en bolsas a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

El último informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala concretamente que en una conversación de junio de 2020 Leonor González le comentó a su pareja que "el ministro le había propuesto incorporarse a su gabinete de asesores con una retribución aproximada de 5.000,00 euros mensuales, oferta que rechazó".

La empresaria habría rechazado la oferta y criticado duramente al exministro. "Me da igual el dinero, no puedo con él", señala en uno de los mensajes. "Me dan igual los casi 5mil €", añade para después concluir "que se los meta por dnd le quepa".

La UCO también refleja que durante la conversación Leonor González también se refirió al ministro como "el chulo putas" y señaló que está "todo el día baboseándote".

No obstante, otro de los motivos que le comentó a su pareja fue que habría rechazado el puesto para no perjudicar al empresario Víctor de Aldama. "Se lo he explicado a Víctor (de Aldama), que no porque al final tendríamos un problema y se vería él salpicado", se puede leer en otro mensaje.

La UCO también ha explicado que "de forma paralela y durante ese mismo periodo, Leonor María González mantenía vinculación con la presunta organización criminal que dirigía Claudio Rivas, a través de las empresas que operaban en la estructura empresarial que administraba su madre María del Carmen Pano".

Conversaciones de Leonor González

Como ya publicó Libertad Digital, en el informe de la UCO se encuentran reflejadas más conversaciones de la mencionada empresaria. Según el documento, diversas sumas de dinero en efectivo presuntamente procedente del entorno del empresario Claudio Rivas habrían llegado a Aldama a través de Carmen Pano, madre de Leonor González Pano.

Por este trabajo, según los mensajes intercambiados entre Aldama y Leonor González, la madre de esta "habría recibido una compensación de 5.000,00 euros de Claudio Rivas". "Fíjate cómo cuidan a los que están con ellos", señaló Leonor González en un mensaje.

No obstante, la UCO ha especificado que es difícil obtener la cifra total de dinero entregado debido a que los movimientos se realizaron con dinero en efectivo pero sí que señalan que se han encontrado "indicios que respaldarían la existencia de diversas entregas".

Por otro lado, otro de los mensajes intervenidos por la UCO señala que en enero de 2021 Aldama escribió a Leonor González: "Petarda, pregúntale a tu madre que sobre qué hora vendrá, que le quiero enseñar una cosa y no quiero tenerlo en la oficina mucho rato" y esta le contestó: "A partir de las 10, y que lo que te tiene que llevar te lo da el miércoles".

Más datos del informe

El último informe de la UCO también ha revelado nuevos datos como la influencia de Ábalos en los Ministerios de Industria de Reyes Maroto y de Transición Ecológica de Teresa Ribera en favor de la trama Hidrocarburos. En concreto, la UCO ha señalado que "la influencia del ministro se materializó en las reuniones y conversaciones mantenidas por Koldo García con distintos responsables ministeriales".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com