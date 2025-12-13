Álvarez de Toledo exige elecciones a Sánchez, el "número uno" de la "pirámide de corrupción"

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo ha reclamado este sábado a Pedro Sánchez, la convocatoria inmediata de elecciones generales al considerar que es la única vía para asumir responsabilidades ante la situación política actual. A su juicio, el jefe del Ejecutivo debe "marcharse" por ser el máximo responsable de una "pirámide de corrupción" y de una profunda "degradación institucional" además de temer el veredicto de las urnas.

"Pedro Sánchez sabrá mucho de la soberanía popular, la invoca, pero no se atreve a convocar elecciones, tiene pánico a los españoles, tiene pánico a las urnas. Y nosotros tenemos que exigir, y yo voy a hacerlo aquí, que se convoque a los españoles a las urnas", ha indicado.

Ha calificado de insuficiente y "una broma" cualquier posible remodelación del Gobierno, defendida por la vicepresidenta Yolanda Díaz porque "el primero a ser remodelado es Pedro Sánchez" que sostiene un "gobierno fundado sobre la corrupción".

Sánchez es el número uno de la pirámide de corrupción y degradación institucional. Invoca la «soberanía popular», pero no la convoca. Tiene pánico a los españoles. Pánico a las urnas. España necesita un profundo rearme moral. Exigimos elecciones generales Ya. pic.twitter.com/xrP81vUBOt — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 13, 2025

"La primera corrupción de todos fue comprar el gobierno a un prófugo de la justicia a cambio de impunidad. La primera corrupción fue pactar con un partido que no condena el asesinato político de 853 españoles. Esa es la corrupción fundacional de este gobierno. La primera línea roja que se salta es esa, es una línea roja moral, ética, profunda", ha destacado.

La diputada popular ha insistido en que España necesita una "regeneración profunda" basada en principios éticos compartidos por la mayoría de los ciudadanos, algo que solo puede lograrse mediante unas elecciones. Ha querido recordar que "Pedro Sánchez llegó prometiendo regeneración democrática, regeneración frente a la corrupción y defensa de las mujeres, y siete años después estamos viendo en qué ha quedado esas promesas. Siempre fueron mentira, siempre fueron falsas, no venía a regenerar nada, venía a destruir la convivencia entre españoles".

"El apaciguamiento, la claudicación, la resignación, no conducen a la paz"

Por otro lado, Álvarez de Toledo se ha referido a su reciente presencia en Oslo con motivo de la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, un reconocimiento que ha calificado de "punto de inflexión". Ha destacado que el galardón lanza un mensaje claro a los demócratas del mundo sobre la importancia de la firmeza y el coraje en la defensa de la libertad frente al autoritarismo, un llamamiento que ha hecho extensivo también a la situación política española.

"La entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado tiene mensajes muy importantes, no solamente para los venezolanos, sino para los demócratas del mundo", ha manifestado, reseñando que "el apaciguamiento, la claudicación, la resignación, no conducen a la paz" y que "lo que asegura la paz en las naciones, en las comunidades políticas, es la firmeza democrática, el coraje democrático, la lucha por la libertad".

En ese sentido, ha animado a los ciudadanos a no resignarse ni dejarse intimidar y a movilizarse en defensa de la democracia constitucional, "a plantar cara y a defender nuestra democracia constitucional frente a quienes están intentando destruirla desde el Gobierno y desde los aliados y socios del Gobierno", remarcaba.