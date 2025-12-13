La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas ha pedido la puesta en libertad de la fontanera socialista Leire Díez; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández; y el socio de Santos Cerdán Antxon Alonso, detenidos esta semana durante. En este sentido, Anticorrupción ha pedido una serie de medidas cautelares que contemplan la comparecencia en los juzgados cada cierto tiempo y la retirada de pasaporte después de su declaración ante el juez.

Estas declaraciones en sede judicial se han dado en el marco de una causa secreta que ha trascendido esta semana con las detenciones de los mencionados comparecientes. Además, se han producido registros a sedes del Ministerio del Interior enmarcadas en la SEPI, la sede nacional de Correos y Forestalia. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN investiga el supuesto amaño de adjudicaciones públicas de la SEPI a cambio de moridas ilegales.

La petición por parte de la fiscal aboca de esta forma a Leire Díez y a sus supuestos socios en la presunta organización criminal a quedar en libertad por el momento; ya que Anticorrupción es la única acusación vinculada al caso. El juez lo debe decidir así en las próximas horas, en las que informará a los investigados sobre la asiduidad con la que tendrán que comparecer en sede judicial. Anticorrupción ha pedido que esta medida sea quincenal, por lo que Díez, Fernández y Alonso, tendrían que personarse en sede judicial dos veces al mes.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com